Traverse Québec-Lévis - Début des travaux aux embarcadères et modernisation de l'ascenseur

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures à la traverse Québec-Lévis entreprise au cours des dernières semaines, la Société des traversiers du Québec (STQ) tient à aviser sa clientèle que des travaux aux embarcadères et à l'ascenseur de la gare maritime de Québec seront réalisés.

En conséquence, la traverse Québec-Lévis offrira un service entièrement piéton entre le 25 mars et 16 avril. Une interruption du service aux automobiles est donc prévue durant cette période.

Nature des travaux

Les charnières des rampes d'embarquement des véhicules de Québec et de Lévis seront changées. Plus précisément, la STQ démantèlera une partie de la structure actuelle pour la refaire à neuf et ainsi prolonger sa durée de vie.

Par ailleurs, la STQ effectuera au même moment la modernisation de l'ascenseur de la gare maritime de Québec afin de limiter la durée de l'arrêt de service pour les personnes à mobilités réduites et les véhicules.

Rappelons que ces travaux s'inscrivent dans un vaste programme de modernisation des infrastructures auquel s'ajoute la construction d'une nouvelle guérite débutée le 17 février dernier. Ces interventions visent à améliorer les infrastructures de la STQ et à en assurer la durabilité.

Horaire régulier maintenu pendant les travaux

L'horaire et la fréquence des traversées demeurent les mêmes. La Société des traversiers du Québec invite toutefois les automobilistes à prendre en considération les modifications au service découlant de ces travaux dans la planification de leurs déplacements.

De plus, en raison de l'utilisation d'une rampe d'appoint, il ne sera pas possible pour les usagers se déplaçant en fauteuil roulant, en triporteur ou en quadriporteur d'accéder au navire pour des raisons de sécurité. Cette décision a été prise après une analyse minutieuse des passerelles d'appoint par la firme Kéroul l'automne dernier.

La clientèle est invitée à s'abonner au service d'alerte opérationnelle pour être informée rapidement d'une modification de service par texto ou par courriel. Il est simple de s'y abonner sur notre site Web au traversiers.com.

