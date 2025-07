Traverse de L'Isle-aux-Grues-Montmagny - Retour en service du NM Grue-des-Îles à la traverse de Montmagny, ce mercredi 16 juillet

QUÉBEC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Nous sommes heureux de vous annoncer le retour en service du NM Grue-des-Îles à la traverse L'Isle-aux-Grues-Montmagny, à la suite des travaux réalisés au chantier naval Industries Océan et d'essais en mer menés avec succès ce matin.

Le navire sera opérationnel dès demain. Premier départ de L'Isle-aux-Grues à 7h 30 selon l'horaire régulier.

Maintien du service de barge les 16 et 17 juillet

Le transport des véhicules et des marchandises par barge, entre L'Isle-aux-Grues et Montmagny, sera maintenu jusqu'au 17 juillet inclusivement. Le service aérien gratuit continuera également d'être offert jusqu'à jeudi inclusivement.

Navette fluviale maintenue jusqu'au 3 août entre Berthier-sur-Mer et L'Isle-aux-Grues

Le Vent-des-Îles continuera d'assurer un service de navette gratuite pour les piétons et les cyclistes entre Berthier-sur-Mer et L'Isle-aux-Grues, et ce, jusqu'au 3 août, même si le NM Grue-des-Îles est de retour en service.

Pour plus d'information sur les divers moyens de se rendre à L'Isle-aux-Grues, veuillez consulter notre site web : traversiers.com

SOURCE Société des traversiers du Québec

