Négociations avec le Syndicat des Métallos - personnel non breveté - Une hypothèse de règlement sera présentée aux employés de 3 traverses de la STQ

QUÉBEC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer qu'à la suite des dernières journées de négociation réalisées entre les représentants des employés non brevetés affiliés au Syndicat des Métallos et la Société des traversiers du Québec (STQ), le conciliateur a proposé une hypothèse de règlement, le 18 juillet 2025, qui a été soumise aux deux parties.

Cette hypothèse de règlement sera présentée très prochainement aux employés non brevetés des traverses de Sorel-Tracy, de L'Isle-aux-Grues et de L'Isle-aux-Coudres.

Elle témoigne des efforts de dialogue et de recherche de solutions partagées par les deux parties.

Rappelons que les employés brevetés, également affiliés au Syndicat des Métallos, ont accepté en juin dernier, dans une proportion de 80 %, l'hypothèse de règlement formulée par le conciliateur qui prévoit des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

Grève des employés non brevetés affiliés à la CSN de la traverse de Matane

Les employés non brevetés affiliés au Syndicat CSN de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sont en grève depuis aujourd'hui le 18 juillet, et ce, jusqu'au 3 août inclusivement. Cette grève paralyse complètement le service de traversier entre la Gaspésie et la Côte-Nord.

La STQ est surprise du maintien de la grève à la suite d'un vote en faveur de son maintien qui s'est tenu hier. Les discussions progressent et des avancées ont été réalisées lors des dernières journées de négociations. De plus, les discussions se poursuivent et des journées de négociation sont prévues les 21 et 22 juillet.

La STQ déplore le maintien de la grève qui a un impact sur la population, sur l'industrie touristique régionale, et ce, pendant les vacances estivales et les semaines de la construction. La STQ demeure entièrement disponible pour négocier dans l'objectif de parvenir à une entente le plus rapidement possible avec le syndicat.

La STQ ne fera aucun autre commentaire à propos des négociations en cours.

