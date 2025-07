Hypothèse de règlement acceptée par les Métallos - personnel non breveté

Trois nouvelles conventions collectives entérinées

QUÉBEC, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Les employés non brevetés, affiliés au Syndicat des Métallos des traverses de Sorel-Tracy, de L'Isle-aux-Grues et de L'Isle-aux-Coudres, ont accepté l'hypothèse de règlement formulée par le conciliateur. Ces trois nouvelles conventions collectives prévoient des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

La Société des traversiers du Québec se réjouit de cette entente, qui permettra de bonifier les conditions de travail de ses employés, en plus de renforcer l'attraction et la rétention du personnel.

La STQ tient à souligner le travail et l'engagement de toutes les personnes impliquées dans le processus de négociation, qui ont permis d'en arriver à ce règlement.

Les négociations se poursuivent aux autres tables de négociation

La STQ poursuit les discussions avec les syndicats CSN et Unifor dans un contexte où des moyens de pression sont en cours à la traverse de Matane par les employés non brevetés affiliés à la CSN.

Cette grève pénalise actuellement la population desservie par la traverse et l'industrie touristique régionale, et ce, pendant les vacances estivales et les semaines de la construction.

La STQ demeure entièrement disponible pour poursuivre les négociations en tout temps, dans un esprit d'ouverture et de respect et avec l'objectif d'en arriver à un règlement le plus rapidement possible

La STQ n'émettra aucun commentaire sur les négociations en cours et ne fera pas d'entrevue sur le sujet.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com