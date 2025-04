Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Reprise du service et ajout de traversées

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout de la reprise du service demain, le mercredi 16 avril 2025, selon l'horaire affiché avec deux allers-retours entre Matane et la Côte-Nord.

Il est à noter qu'en raison des conditions de navigation et météorologiques annoncées, notamment de forts vents, il pourrait y avoir une modification de service demain. La décision finale sera confirmée par alerte aussitôt que possible en cas de changement à l'horaire.

Afin d'assurer la mobilité entre les deux régions dans les prochains jours, la STQ ajoute deux traversées le jeudi 17 avril 2025 à son horaire actuel entre Matane et Baie-Comeau selon les heures suivantes :

De Matane vers Baie-Comeau , départ à 8 h;

vers , départ à 8 h; De Baie-Comeau à Matane , départ à 11 h (ajout);

à , départ à 11 h (ajout); De Matane à Baie-Comeau , départ à 14 h (ajout);

à , départ à 14 h (ajout); De Baie-Comeau à Matane , départ à 17 h;

Pour les journées suivantes, les traversées se feront selon l'horaire habituel. La STQ pourrait ajouter des traversées dans les prochains jours pour s'ajuster à la demande de la clientèle.

Réparations réalisées sur le navire

Le bris qui s'est déclaré samedi dernier touchait le système de gouverne. Les mécaniciens ont procédé à une investigation minutieuse ce qui a permis de mettre en œuvre un plan d'intervention rigoureux. La STQ devait s'assurer de la fiabilité de la navigation au retour en service du navire et ainsi assurer un service prévisible à la clientèle. Il était important de procéder méticuleusement.

La STQ tient à remercier tous les membres d'équipage du NM Saaremaa I et les employés de l'organisation qui ont travaillé sans relâche sur ce bris inopiné. Leurs actions et leur dévouement permettent la reprise du service à la traverse de Matane et ce, en temps pour la longue fin de semaine de Pâques.

