Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Début des travaux sur le NM F.-A.-Gauthier le 16 mars 2025

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout que le NM F.-A.-Gauthier restera à quai au port de Matane du 16 au 23 mars en préparation de sa cale sèche.

Le NM Saaremaa I en relève

C'est le NM Saaremaa I qui prendra la relève. Le navire a d'ailleurs quitté Trois-Rivières (où sont en cours ses travaux de modernisation) jeudi dernier pour se diriger vers Matane. Il sera en service du 16 mars au 1er juin 2025.

Rappelons que le NM Saaremaa I est le navire de relève à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout depuis le 10 juillet 2019.

Construit en Norvège en 2010, le NM Saaremaa I subit en ce moment une série de réfections importantes. Parmi les améliorations prévues, on compte la rénovation du pont des passagers, l'ajout d'une salle de jeux pour les enfants, une nouvelle boutique, une cafétéria refaite, un comptoir de service modernisé, et un salon passager avec un nouveau plancher. Ces travaux visent à offrir une expérience de voyage plus agréable et confortable pour les passagers.

Une inspection approfondie

Le NM F.-A.-Gauthier partira prochainement en cale sèche réglementaire. Cette pratique consiste à mettre les navires hors de l'eau (d'où le terme cale sèche) afin d'effectuer des travaux de maintenance et d'inspection. Ajoutons que la cale sèche du navire sera ensuite certifiée par la société de classification maritime Lloyd's Register, elle-même déléguée par Transports Canada.

