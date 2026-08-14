Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - La STQ entreprendra la réfection de ses infrastructures portuaires d'ici peu

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce un projet de réfection de ses infrastructures portuaires à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive. Ce projet permettra d'assurer l'utilisation fiable et sécuritaire des embarcadères pour offrir un service prévisible à la clientèle dans les prochaines années.

Dans les prochaines semaines, la STQ publiera les appels d'offres pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation des travaux de mise à niveau. Les travaux pourraient débuter à l'automne 2027.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com