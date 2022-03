GATINEAU, QC, le 1er mars 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que la voie en direction sud de la traverse des Chaudières sera fermée à la circulation automobile du 7 mars 2022, à 6 h, au 30 juin 2023, et ce, dans le cadre du projet de réhabilitation du pont Union et d'élargissement du pont-jetée de Hull.

Circulation de Gatineau vers Ottawa :