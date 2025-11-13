Cette acquisition renforce la stratégie de Cognizant en matière de développement IA, qui permet à ses clients de créer, déployer et adapter rapidement des solutions IA d'entreprise sur une infrastructure moderne axée sur les opérations basées sur l'IA.

Elle permettra de combiner l'expertise Azure, données et IA, et innovation applicative de 3Cloud avec la présence mondiale, les cadres technologiques et l'expertise sectorielle de Cognizant, pour créer l'un des plus grands partenaires Microsoft au monde.

Cette acquisition permettra de créer l'un des partenaires Microsoft les plus qualifiés en matière d'IA, avec plus de 21 000 spécialistes certifiés Azure et des dizaines de récompenses, dont le prix du partenaire SI américain de l'année 2025 et celui du partenaire de distribution américain de l'année décernés par Microsoft.

TEANECK, New Jersey, 13 novembre 2025 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ: CTSH) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir 3Cloud, l'un des plus grands fournisseurs indépendants de services Microsoft Azure et un leader mondial des solutions d'activation de l'IA dédiées à Azure. Cette acquisition renforcera le rôle de Cognizant en tant que partenaire stratégique pour la préparation des entreprises à l'IA et la transformation numérique, en ajoutant les capacités avancées de 3Cloud en matière de données et d'IA, d'innovation en matière d'applications et de plateformes infonuagiques pour les entreprises clientes.

Cognizant annonce l’acquisition de 3Cloud, fournisseur de premier plan de services Microsoft Azure et de solutions d’activation de l’IA.

Cette acquisition élargira considérablement le portefeuille Azure de Cognizant et approfondira son expertise dans les projets complexes et à forte intensité technique qui permettent la transformation des entreprises grâce à l'IA. 3Cloud a une clientèle principalement composée d'entreprises dans les secteurs bancaire et financier, de la santé, des technologies et de la consommation. Depuis 2020, 3Cloud a enregistré une croissance annuelle composée organique de 20 %, et une croissance de plus de 20 % est prévue en 2025, grâce à la forte demande en matière de transformation commerciale basée sur Microsoft Azure. Microsoft a indiqué qu'Azure et d'autres services infonuagiques ont connu une croissance de 40 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025 (MSFT Q1 FY26).

« Cette acquisition marque une étape cruciale dans la stratégie de Cognizant visant à donner à nos clients les moyens de préparer l'avenir de l'IA d'entreprise, a déclaré Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. L'expertise approfondie de 3Cloud concernant Azure, son approche axée sur l'industrie et son partenariat de longue date avec Microsoft nous permettront d'offrir encore plus de valeur à nos clients alors qu'ils accélèrent leur transition vers l'IA. Ensemble, nous sommes prêts à établir une nouvelle norme en matière d'innovation et d'impact dans l'écosystème Azure. »

L'approche de Cognizant en matière d'IA d'entreprise vise à permettre aux entreprises de créer, déployer et adapter rapidement des solutions d'IA. En intégrant l'expertise de 3Cloud concernant Azure, les données et l'IA aux plateformes et cadres technologiques éprouvés de Cognizant, les clients bénéficieront d'un écosystème complet qui accélère l'innovation en matière d'IA. Une fois l'acquisition finalisée, 3Cloud ajoutera plus de 1 000 experts et ingénieurs Azure et plus de 1 500 certifications Microsoft aux capacités de Cognizant. Les quelque 1 200 employés de 3Cloud, dont environ 700 aux États-Unis, rejoindront les près de 20 000 collaborateurs certifiés Azure de Cognizant à travers le monde.

« Faire partie de Cognizant offrira de nouvelles opportunités à nos clients et à nos employés, a commenté Mike Rocco, chef de la direction de 3Cloud. Notre vision commune visant à favoriser la préparation des entreprises à l'IA et nos forces combinées dans les domaines de l'infonuagique, de l'innovation en matière d'applications et des données aideront nos clients à réaliser le plein potentiel d'Azure, maintenant à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de façonner ensemble l'avenir des entreprises intelligentes. »

« Microsoft Azure est la plateforme de choix pour la transformation IA, et l'acquisition de 3Cloud par Cognizant donnera naissance à l'un des partenaires les plus compétents et les plus qualifiés de l'écosystème Azure, a ajouté Judson Althoff, chef de la direction de Microsoft Commercial Business. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel que cette acquisition offre à nos clients communs, leur permettant de tirer parti de la puissance d'Azure et de l'IA pour stimuler l'innovation commerciale à grande échelle. »

Fondée par d'anciens cadres de Microsoft, 3Cloud possède des décennies d'expérience et une expertise technique éprouvée, qui lui ont valu plusieurs prix du Partenaire Microsoft de l'année et des distinctions dans le secteur.

L'association de 3Cloud et Cognizant créera également l'un des plus grands partenaires mondiaux de Microsoft en termes de revenus liés à la consommation Azure, et renforcera encore le statut de longue date de Cognizant en tant que partenaire stratégique de Microsoft.

Les offres et le modèle de prestation de 3Cloud sont spécialement conçus pour optimiser la valeur du pipeline Azure de Microsoft grâce à une équipe de prestation mondiale certifiée Azure qui a fait ses preuves dans les domaines des plateformes de données modernes, du développement d'applications d'IA natives du nuage, de l'analyse avancée et des services gérés. 3Cloud est également un partenaire Elite Databricks, reconnu pour son expertise approfondie dans les programmes de données et d'IA qui aident les clients à exploiter des informations de nouvelle génération.

3Cloud a été reconnue comme l'un des meilleurs partenaires Microsoft Azure au monde, remportant plusieurs prix « Partenaire de l'année » dans des catégories telles que les données et l'IA, la santé et les sciences de la vie, la migration vers Azure, l'évaluation de solutions et la modernisation d'applications. Sa reconnaissance constante, notamment le prix du partenaire de distribution Microsoft de l'année 2025 aux États-Unis et le prix du partenaire de l'année 2024 pour les données et l'IA en Amérique, souligne son rôle de premier plan dans la fourniture de solutions Azure innovantes et à fort impact pour les entreprises. Cognizant a également reçu les plus hautes distinctions de Microsoft, dont récemment les prix « Partenaire de l'année 2025 pour l'automatisation intelligente », « Partenaire SI de l'année pour les Amériques », « Partenaire SI de l'année pour les États-Unis » et « Partenaire des services d'IA GitHub de l'année ».

L'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent rester à l'avant-garde dans notre monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

À propos de 3Cloud

3Cloud est une société de conseil en technologie Microsoft Azure certifiée Gold et un fournisseur de services gérés Azure Expert « né dans le nuage » qui fournit des services de stratégie, de conception, de mise en œuvre et de gestion du nuage à des clients de nombreux secteurs. Fondée par d'anciens cadres de Microsoft, 3Cloud combine une équipe d'architectes et de technologues du nuage hautement expérimentés avec un solide réseau de relations commerciales et techniques avec Microsoft afin d'offrir à ses clients une expérience Azure optimale. 3Cloud a été reconnue comme l'un des meilleurs partenaires Microsoft Azure au monde, remportant plusieurs prix « Partenaire Microsoft de l'année » dans des catégories telles que les données et l'IA, la santé et les sciences de la vie, la migration vers Azure, l'évaluation de solutions et la modernisation d'applications. 3Cloud compte plus de 1 000 experts et ingénieurs Azure et plus de 1 500 certifications Microsoft. 3Cloud a son siège social à Chicago, dans l'Illinois, et des bureaux à Dallas, au Texas. La société accompagne des clients dans toute l'Amérique du Nord.

3Cloud est une société de portefeuille de Gryphon Investors.

Conseillers

Mayer Brown a agi à titre de conseiller juridique auprès de Cognizant. Lazard, Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de Gryphon Investors et Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des dispositions de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés prospectifs explicites ou implicites relatifs aux activités de 3Cloud, y compris la croissance prévue; les avantages escomptés de la transaction proposée, y compris les avantages escomptés liés aux synergies, aux nouvelles opportunités commerciales et à la croissance; le calendrier prévu pour la conclusion de la transaction; les plans, objectifs, attentes et intentions de la société fusionnée; et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'en date des présentes. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus comprennent le risque que les avantages attendus de la transaction ne se concrétisent pas entièrement ou prennent plus de temps que prévu pour se concrétiser; la perturbation des activités des parties à la suite de l'annonce et de la pendance de la transaction; la capacité à obtenir les autorisations requises pour la transaction dans les délais prévus, voire à les obtenir tout court, et le risque que ces autorisations entraînent l'imposition de conditions susceptibles de nous porter préjudice après la clôture de la transaction ou de nuire aux avantages attendus de la transaction; le risque de réputation et la réaction des clients, fournisseurs, employés ou autres partenaires commerciaux de chaque société à la transaction; le non-respect des conditions de clôture prévues dans l'accord de transaction, ou tout retard imprévu dans la clôture de la transaction ou la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de transaction; la possibilité que la transaction soit plus coûteuse à réaliser que prévu, notamment en raison de facteurs ou d'événements imprévus; les risques liés à la gestion et à la supervision des activités et opérations élargies de Cognizant à la suite de la transaction; le risque que la fusion des activités et opérations de 3Cloud avec Cognizant soit plus coûteuse ou difficile que prévu, ou que nous ne parvenions pas à intégrer avec succès les activités de 3Cloud aux nôtres, notamment en raison de facteurs ou d'événements imprévus; et les conditions générales de concurrence, économiques, politiques et de marché, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'affecter nos résultats futurs ou ceux de 3Cloud, notamment les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et l'évolution rapide des marchés sur lesquels nous opérons, la concurrence pour le recrutement de talents et son incidence sur le recrutement et la fidélisation des employés, notre capacité à utiliser avec succès les technologies basées sur l'intelligence artificielle, les risques juridiques, financiers et de réputation résultant de cyberattaques, les changements dans l'environnement réglementaire, notamment en matière d'immigration et de fiscalité. D'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs sont abordés dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.



