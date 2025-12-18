Cette collaboration sera l'occasion d'innovations conjointes pour proposer des solutions alimentées par l'IA, qui combinent le nuage de confiance de Microsoft avec les plateformes sectorielles de Cognizant afin d'aider les entreprises à redéfinir leur travail et à développer leurs nouveautés.

TEANECK, New Jersey, 18 décembre 2025 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec Microsoft en vue de permettre aux entreprises mondiales de devenir des pionnières des processus fondés sur l'IA : des organisations qui redéfinissent leur façon de travailler, créent de la valeur ajoutée et développent l'innovation de manière responsable.

Cognizant et Microsoft étendent leur partenariat de longue date

Dans le cadre de cet accord de partenariat, Cognizant et Microsoft travailleront ensemble à la conception de solutions d'IA de calibre industriel, mettront en commun les opérations de vente au niveau mondial et coopéreront pour négocier à grande échelle dans des secteurs clés comme les services financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, le commerce de détail et le secteur manufacturier.

Ce partenariat intégrera l'IA agentique et Copilot, optimisés par les capacités Work IQ, Foundry IQ et Fabric IQ, aux flux de travail cruciaux pour améliorer la productivité, l'expérience des clients et la résilience opérationnelle. Ce partenariat élargit également la gamme d'offres d'IA Cognizant Neuro®, mise sur le marché par Cognizant sur la base des services infonuagiques et d'IA de Microsoft.

« Aujourd'hui, l'IA sous-tend et façonne chaque programme de transformation que nous menons », a déclaré Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. « Nous travaillerons ensemble à l'élaboration de solutions évolutives, procéderons à des ventes conjointes à l'échelle mondiale et nous associerons pour mener des négociations d'ampleur, capables de produire des résultats mesurables pour nos clients, en alignant ce partenariat sur notre stratégie de concepteur d'IA à trois vecteurs.

En combinant l'IA et le nuage de confiance de Microsoft avec les plateformes sectorielles de Cognizant, nous sommes dans la meilleure position pour aider nos clients à éliminer les derniers obstacles à l'expansion de l'IA au sein de l'entreprise », poursuit M. Kumar.

Cognizant se concentrera sur la généralisation de l'adoption de Microsoft 365 Copilot et de GitHub Copilot par les équipes chargées de l'exécution et du conseil, tout en s'attachant à développer les compétences des collaborateurs sur Microsoft Azure, Azure AI Foundry et les technologies connexes, afin de disposer d'une main-d'œuvre agile qui maîtrise l'IA. La collaboration exploitera en outre les plateformes exclusives de Cognizant, notamment TriZetto, Skygrade et FlowSource™, pour réaliser certaines percées sectorielles et moderniser le génie logiciel à grande échelle.

« La capacité de Cognizant à allier compétences sectorielles approfondies et innovations audacieuses en fait un partenaire exceptionnel au moment où nous innovons ensemble pour permettre aux entreprises de devenir des pionnières des processus fondés sur l'IA », a commenté Judson Althoff, chef de la direction de l'activité commerciale de Microsoft. « En associant le nuage de confiance et les capacités d'IA de Microsoft aux plateformes et à l'envergure de Cognizant, nous accélérerons la création de solutions sectorielles intégrées au flux de travail et nous générerons une valeur transformatrice pour nos clients communs partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Cognizant et Microsoft, veuillez consulter cette page.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) participe à la conception des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer leur expérience pour qu'ils gardent toujours une longueur d'avance dans un monde en rapide mutation. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Plus d'informations sur www.cognizant.com ou @cognizant.

