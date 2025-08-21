Travaux terminés au point de service de la SAAQ de Beloeil

BELOEIL, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation, la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu - Rouville (CCIVRR), informent la population que les travaux d'aménagement au point de service de la SAAQ de Beloeil sont désormais terminés.

Le point de service est pleinement opérationnel et l'ensemble des services sont de nouveau accessibles. Ces travaux d'optimisation ont permis de moderniser les installations afin d'améliorer l'expérience citoyenne, tant en matière d'accueil que d'efficacité des services.

Afin de gagner du temps et de réduire l'attente, les clientes et clients sont invités à :

effectuer, lorsque possible, leurs transactions en ligne dans SAAQclic, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

prendre rendez-vous s'ils doivent se rendre dans un point de service;

toujours s'assurer d'avoir les documents nécessaires à la réalisation de leur transaction (comme indiqué lors de la prise de rendez-vous).

La SAAQ et la CCIVRR remercient chaleureusement la population pour sa patience, sa compréhension et sa collaboration tout au long de cette période de travaux.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541