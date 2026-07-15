Travaux d'inventaire forestier en forêt publique et privée dans plusieurs régions du Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) souhaite informer la population qu'il effectue, jusqu'au 19 octobre 2026, des travaux d'inventaire forestier dans les forêts publiques et privées des régions du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

L'objectif de ces travaux d'inventaire forestier est de suivre l'évolution du patrimoine forestier québécois et d'assurer l'aménagement durable des forêts. Ces travaux ne nécessitent aucune coupe d'arbres. Le MRNF et ses mandataires mesureront 4 156 placettes-échantillons temporaires (PET) et permanentes (PEP) ainsi que 857 points d'observation écologique (POE), tous situés en forêt publique et privée.

Les placettes-échantillons, des zones circulaires d'une superficie de 400 m², permettent de recueillir des informations précieuses sur les arbres et leur environnement. Pour chaque arbre, on précise l'essence, le diamètre, la défoliation des résineux et la qualité des feuillus. Sur certains d'entre eux, on spécifie également leur hauteur et leur âge. Enfin, d'autres relevés permettent d'identifier les caractéristiques écologiques de la station où se trouve la placette, que ce soit au niveau du sol ou des plantes de sous-bois.

Par ailleurs, les POE permettent de répertorier et d'évaluer le couvert de l'ensemble des espèces végétales qui s'y trouvent ainsi que les caractéristiques du milieu physique, dont le type de sol, le dépôt de surface et le drainage. Les données recueillies permettront, au fil du temps, de mieux comprendre les répercussions des changements climatiques et des perturbations naturelles sur les écosystèmes forestiers du Québec méridional. Ces travaux contribuent à une meilleure gestion et à la protection durable des forêts.

Répartition des placettes-échantillons sur le territoire

L'échantillonnage se déroulera cette année selon la répartition régionale suivante :

FORÊT PUBLIQUE Directions de la gestion des forêts PET PEP POE Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches

500 12 Côte-Nord 1176 226 576 Nord-du-Québec 1396

24 Saguenay-Lac-Saint-Jean



214 FORÊT PRIVÉE Régions associées aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées PET PEP POE Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches

578 12 Côte-Nord 280

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Des cartes illustrant la réalisation annuelle sont disponibles en ligne (PET, PEP, POE).

Des travaux associés à l'Inventaire forestier national et à la validation de la qualité de la cartographie réalisée par le MRNF seront également effectués.

Pour être informé de l'avancement de l'inventaire forestier en cours, des plus récents résultats ou des nouveaux produits disponibles, inscrivez-vous à l'infolettre L'inventaire en bref.

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