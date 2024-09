Travaux aux digues Morier et Kiamika-2

CHUTE-SAINT-PHILIPPE, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que des investigations géotechniques à l'aide de forages seront réalisées aux digues Morier et Kiamika-2 du 23 septembre au 25 octobre. La Direction générale des barrages poursuit ainsi la surveillance et le suivi du comportement de la digue Morier. Les analyses et les investigations réalisées à ce jour démontrent que la structure de cette dernière est sécuritaire dans les conditions actuelles d'exploitation du réservoir Kiamika.

Le Ministère demande au public d'éviter le secteur lors des travaux pour assurer la sécurité des travailleurs et des usagers.

Les forages se dérouleront les lundis de 10 h à 17 h, du mardi au jeudi de 7 h à 17 h et les vendredis de 7 h à 15 h. Des travaux pourraient également se dérouler les fins de semaine.

Faits saillants :

Construite en 1954, la digue Morier est une structure de retenue en terre d'une hauteur de 15,55 mètres, d'une longueur de 678 mètres et d'une capacité de retenue de 382 000 000 m 3 .

. Construite en 1954, la digue Kiamika -2 est une structure de retenue en terre d'une hauteur de 9,46 mètres, d'une longueur de 345 mètres et d'une capacité de retenue de

216 000 000 m³.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs