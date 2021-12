Accompagner les commerces de proximité dans l'apprentissage du français

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle formation en ligne Travaillons en français, disponible dès maintenant au csmoca.org. Bien que les communautés immigrantes et allophones soient de plus en plus présentes dans l'industrie des commerces de proximité partout au Québec, nombreuses sont celles qui éprouvent des difficultés avec la pratique orale du français dans leur commerce. Pour permettre aux propriétaires de dépanneurs, et à leurs employés, de se familiariser davantage avec la langue française, le CSMOCA a développé la formation Travaillons en français, LA solution pour les aider à y parvenir!

La capsule de formation est composée d'un module clients et d'un module fournisseurs. À partir de nombreuses conversations de travail vécues auprès de clients et de fournisseurs, les participants pourront pratiquer leur compréhension orale et leur prononciation du français. De plus, afin d'offrir un support supplémentaire aux apprenants, les mises en situation sont également traduites en langue anglaise.

L'apprenant écoute des expressions courantes en français et peut les mettre en pratique grâce à une application qui lui permet de s'enregistrer puis de s'écouter. À la fin de chacun des modules, un exercice synthèse narré teste leurs connaissances. Cette formation dynamique et interactive aide aux développements d'habiletés à communiquer plus efficacement avec les clients et les fournisseurs afin de créer des contacts de proximité efficaces. Disponible gratuitement sur ordinateur, cellulaire et tablette, cette formation est accessible en tout temps!

Module clients

Ce premier module permet aux participants de se familiariser avec les expressions francophones lors de conversations avec leurs clients. Ils pourront développer un service client en français avec la clientèle de leur commerce et de leur quartier. Grâce à différentes situations au cours d'une semaine de travail, les participants découvrent les habitudes d'achats de plusieurs clients. Pour aider les gérants et leurs équipes à bien réagir dans des moments inhabituels, des mises en situations exceptionnelles (contexte de pandémie) sont aussi présentées.

Module fournisseurs

Ce deuxième module permet de se familiariser avec les expressions francophones lors de conversations avec des fournisseurs. Il présente différentes situations vécues au cours d'une semaine de travail entre un propriétaire et un fournisseur. Les mises en situation sont très diversifiées passant de la commande de marchandises aux erreurs de facturation jusqu'à la livraison des produits. Grâce à la pratique de conversations en français avec des fournisseurs, les gérants de commerces et leurs employés pourront ainsi améliorer leurs liens d'affaires!

*Cette formation est uniquement offerte en français mais propose un support en anglais*

Cliquez ici pour accéder à la formation

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Renseignements: Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected], (514) 499-1598, poste 1