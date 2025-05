Travaillons à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec souhaite réagir et rappeler sa position à la suite de certains propos tenus récemment dans la cadre de l'émission « La Commission » sur les ondes du 98,5 au sujet de l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes « lourdement » handicapées. Ces propos suscitent des préoccupations légitimes au sein des milieux regroupant les personnes handicapées, leur famille et leurs proches ainsi que des organismes qui les accompagnent.

Même s'il ne souhaite pas revenir spécifiquement sur les propos tenus en ondes ni les interpréter, l'Office tient tout d'abord à affirmer clairement qu'il condamne tout propos pouvant laisser croire que l'aide médicale à mourir devrait être applicable à qui que ce soit sans son consentement, que cette personne ait ou non des incapacités. Il souhaite par ailleurs rappeler le message qu'il a livré dans le cadre de la commission chargée d'étudier l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, en 2021. En effet, lors de cette commission, l'Office a fait une mise en garde sur l'importance de s'assurer que les personnes qui envisagent de se prévaloir de l'aide médicale à mourir ne le font pas en raison du manque de services ou d'opportunités de participation sociale qui leur permettraient d'avoir des conditions de vie correspondant à leurs aspirations. En ce sens, il rappelait qu'il est fondamental de continuer à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées au Québec et à faciliter l'accès aux services. Ces efforts doivent demeurer une priorité collective, car ils constituent la base d'une société inclusive.

L'Office tient également à rappeler l'importance, avant toute chose, d'intensifier les efforts pour contrer les obstacles qui empêchent toujours les personnes handicapées de participer pleinement à la société. Au regard de la Charte des droits et libertés de la personne, tous les humains sont égaux. Nous avons collectivement le devoir de proposer des options de services et de soutien adéquats pour les personnes handicapées et à toutes celles qui en ont besoin. Vivre dans la dignité implique de travailler à offrir les meilleures conditions de vie à ces personnes.

L'élargissement de l'aide médicale à mourir est un enjeu complexe et sensible. Il doit être abordé avec rigueur, humanité et dans le plein respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées. Ce débat doit se faire dans un esprit de dialogue et de recherche de consensus, comme le Québec l'a toujours fait à ce sujet.

Mémoire de l'Office dans le cadre de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie : Outil de recherche - Office des personnes handicapées du Québec.

