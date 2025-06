Neuvième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative »

DRUMMONDVILLE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé, lors d'un événement sur ses réseaux sociaux ce matin, le nom des finalistes du Prix À part entière 2025. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative ».

Université Laval - Un service d'orientation sur mesure

Capitale-Nationale

L'Université Laval offre un service d'orientation spécialisé et adapté aux défis spécifiques de ses étudiantes et étudiants handicapés. Ce service est unique au Québec.

Les conseillers en orientation soutiennent ces étudiantes et étudiants dans leur choix de carrière. Ils les aident aussi dans l'adaptation de leurs études et dans leurs expériences d'emploi et de stage. Leur apport permet de réduire le stress de ces personnes, de renforcer leur confiance et de mieux les préparer pour le marché du travail.

Par cet accompagnement, l'Université Laval contribue à une meilleure intégration sociale et professionnelle de ses étudiantes et étudiants handicapés. Son service d'orientation joue un rôle essentiel dans ce parcours. Il donne à chaque personne les moyens de réussir et de trouver sa place sur le marché du travail.

Cégep de La Pocatière - Créer ensemble pour célébrer la diversité

Bas St-Laurent

Le Projet Authentique réunit des étudiantes et étudiants en éducation spécialisée et des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ensemble, ils créent des œuvres d'art.

L'objectif du projet du cégep de La Pocatière est de permettre aux participantes et participants de s'exprimer, d'apprendre ensemble et de démontrer leurs talents. Les œuvres réalisées par les duos sont ensuite présentées dans une exposition ouverte au public. Il s'agit d'un moment fort qui valorise la créativité de chacune et chacun.

Ce projet est beaucoup plus qu'un simple exercice artistique. Il ouvre la voie à une véritable reconnaissance sociale et humaine, dans laquelle le potentiel de chacun est pleinement reconnu. Avec ce projet, le cégep de La Pocatière fait de l'inclusion, une valeur bien réelle. Il devient un lieu inspirant où chaque personne peut apprendre, créer et grandir à sa façon.

École Saint-Enfant-Jésus - Rassembler grâce à la langue parlée complétée

Montréal

En plus d'être une école de quartier, l'école Saint-Enfant-Jésus accueille des élèves montréalais du primaire ayant une incapacité auditive. Pour mieux les inclure, l'école a lancé un projet unique en 2023. Tous les élèves et membres du personnel apprennent la langue parlée complétée (LPC).

La LPC aide les élèves malentendants et entendants à mieux se comprendre. Grâce à des ateliers et des jumelages, les échanges entre les jeunes sont maintenant plus nombreux. Cela améliore l'estime des élèves malentendants et ils se sentent plus à l'aise, surtout lors des récréations.

Ce projet va bien au-delà des pratiques habituelles en matière d'inclusion. Il mise sur le respect des différences et donne à tous les élèves les outils pour mieux se comprendre. L'école Saint-Enfant-Jésus est un véritable modèle d'ouverture et de solidarité. Elle agit concrètement pour réduire les obstacles. Chacun peut ainsi participer pleinement à la vie scolaire et sociale.

École secondaire Serge-Bouchard - Des collations qui nourrissent l'autonomie

Côte-Nord

À l'école secondaire Serge-Bouchard, un projet unique prend vie chaque semaine. Une trentaine d'élèves en adaptation scolaire cuisinent près de 1 500 collations pour les écoles primaires de la Manicouagan.

Les élèves en adaptation scolaire y développent des compétences en français, en mathématiques, en santé et en cuisine. Ils apprennent aussi à travailler en équipe, à s'organiser et à développer leur confiance. Plusieurs ont une incapacité intellectuelle, motrice ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet leur offre une belle façon de s'impliquer et de se dépasser.

L'école entière soutient cette initiative. Des membres du personnel viennent prêter main-forte en cuisine et d'autres élèves donnent aussi un coup de main. Ce projet rassembleur renforce l'autonomie, l'inclusion et la fierté des jeunes. Il reflète l'engagement de cette école à offrir un milieu stimulant, solidaire et ouvert sur sa communauté.

Centre d'éducation aux adultes Vallée - Un projet de serre pour récolter la fierté

Bas-Saint-Laurent

Au Centre d'éducation aux adultes Vallée, la classe d'adaptation scolaire a mis en place un projet de serre hydroponique. Les élèves cultivent des laitues et s'occupent de chacune des étapes, de la plantation à la récolte.

Ce projet permet à des jeunes ayant une incapacité intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme d'apprendre autrement. Leur travail a d'ailleurs mené à l'organisation d'un bar à salades pour toute l'école, où ils ont pu mettre en valeur leurs compétences. Les salades restantes ont été partagées dans un frigo communautaire pour aider des élèves dans le besoin.

Par ce projet, l'inclusion, l'autonomie et le sentiment d'appartenance sont favorisés. L'apprentissage adapté aide ces jeunes à s'épanouir et à trouver leur place dans la communauté.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de nouveau partenaire de l'événement.

Un total de 35 000 $ en bourses, de même qu'un trophée en bronze, seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière : Individus (10 000 $); Organismes à but non lucratif (10 000 $); Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $); Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $); Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).



Liens connexes :

Page Web du Prix : Québec.ca/prix-à-part-entière

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Informations : Karine Lesage, Relationniste médias, Office des personnes handicapées du Québec, 819 314-3549; Communications et entrevues : Mélissa Roy, Roy & Turner Communications , 514 622-7255, [email protected]