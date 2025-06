Neuvième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Individus »

DRUMMONDVILLE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé, lors d'un événement sur ses réseaux sociaux ce matin, le nom des finalistes du Prix À part entière 2025. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Individus » :

Sylvain Gélinas - Pionnier de la culture Sourde

Montréal

Sylvain Gélinas est un réalisateur et comédien sourd ayant le syndrome d'Usher. Il est aussi le fondateur de Cinéall, la première maison de production vidéo sourde au Québec.

Monsieur Gélinas crée, depuis 1999, des contenus sous-titrés et en langue des signes québécoise (LSQ) pour les rendre accessibles aux communautés sourdes et entendantes. Il souhaite ainsi briser les barrières, donner une voix aux artistes sourds et favoriser leur place dans le milieu culturel. Son travail est reconnu dans les médias, les festivals et par de nombreux partenaires.

Pionnier du cinéma sourd, Sylvain Gélinas est un modèle de détermination et d'inclusion. Son parcours inspire et contribue à bâtir un milieu culturel plus accessible pour l'ensemble de la population.

Stéphanie Gamache - Bâtir une société réellement accessible

Capitale-Nationale

Stéphanie Gamache est une ergothérapeute et chercheuse qui connaît bien les défis liés à la santé. Elle a d'ailleurs fondé son entreprise pour aider à concevoir des milieux inclusifs et accessibles. Elle travaille étroitement avec des municipalités, des organismes, des architectes et des promoteurs. Ensemble, ils adaptent des lieux de vie, de travail, de loisirs ou de soins pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées.

L'expertise de Stéphanie Gamache est unique et son approche, humaine. Elle propose des solutions concrètes pour éliminer les obstacles, valoriser l'autonomie et faire entendre la voix des personnes handicapées. Sur le terrain comme dans les comités de réglementation, elle agit pour que l'accessibilité devienne la norme et non l'exception.

Martine Asselin et Annick Daigneault - L'art pour comprendre la différence

Montréal

Mères d'enfants autistes et artistes en arts numériques, Martine Asselin et Annick Daigneault forment un duo engagé depuis 2016. À travers des œuvres immersives en réalité virtuelle, elles créent des expériences qui aident à mieux comprendre le trouble du spectre de l'autisme. Leur projet principal plonge les spectatrices et spectateurs dans la peau d'un jeune personnage autiste. Intitulé Les pieds en haut : Lou, ce projet est une invitation à ressentir le monde tel que le perçoit le personnage.

Mesdames Asselin et Daigneault sont convaincues que l'art peut être un puissant vecteur d'inclusion. Elles diffusent ainsi leur œuvre dans les écoles, les entreprises, les musées et les milieux communautaires. Leur travail, approuvé par des personnes autistes, brise les préjugés et favorise des dialogues bienveillants. Inspirées par leurs enfants, elles œuvrent pour bâtir une société plus ouverte, où la différence est accueillie avec respect et empathie.

Fernand Courchesne - Ensemble vers le sommet

Estrie

Fernand Courchesne fait du Mont-Orford un lieu d'ascension humaine. Depuis six ans, il est à la tête de l'organisation du Défi Everest-Orford. Il permet ainsi à des dizaines de personnes handicapées de gravir la montagne grâce à des équipements adaptés et des bénévoles au grand cœur. Son objectif est d'atteindre, en groupe, l'équivalent du dénivelé de l'Everest en faisant tomber les barrières de l'exclusion.

Visionnaire et engagé, Fernand Courchesne remet tous les profits de l'événement qu'il organise à AlterGo. Il souhaite ainsi soutenir le développement du sport et du loisir accessibles.

Le Défi Everest-Orford est plus qu'une randonnée. C'est un élan de solidarité, une communauté qui se mobilise et des vies qui sont transformées par le dépassement de soi. Grâce à monsieur Courchesne, l'inclusion n'est plus un sommet lointain, mais une réalité à portée de pas.

Mody Maka Barry - Un modèle de résilience et d'engagement

Montréal

Mody Maka Barry a transformé les défis de l'immigration et du handicap en moteur d'action. Arrivé à Montréal comme réfugié en 2001, il vit avec les séquelles de la poliomyélite, mais cela ne l'a jamais freiné. Il a plutôt choisi d'aider d'autres personnes handicapées à trouver leur place dans le monde du travail.

Il a fondé Handicap Action Intégration (H-A-I) en 2012. Cet organisme aide les personnes handicapées à briser l'isolement, à se trouver un emploi et à être mieux reconnues dans la société.

Homme de terrain et de cœur, Mody Maka Barry offre ses services d'aide depuis plus de dix ans. Il accompagne les gens dans leur recherche d'emploi. Il offre du soutien administratif, du mentorat et même des cliniques d'impôts gratuites pour les personnes handicapées. Il travaille surtout dans les quartiers de LaSalle, Lachine et Verdun, mais son travail a un effet positif partout au Québec.

À travers ses partenariats, son engagement politique, communautaire et son leadership, il démontre chaque jour que l'inclusion est une richesse pour toute la société.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de nouveau partenaire de l'événement.





Un total de 35 000 $ en bourses, de même qu'un trophée en bronze, seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière : Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).



