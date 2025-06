Lancement d'une campagne de sensibilisation sur le rôle et le droit d'accès des chiens d'assistance

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec est fier de lancer sa nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème « Les chiens d'assistance, des alliés essentiels ». Cette initiative vise à mieux faire connaître le rôle indispensable de ces chiens auprès du grand public et des donneurs d'accès (commerçants, restaurateurs, chauffeurs, employeurs, propriétaires de logements, etc.) ainsi qu'à rappeler l'importance de respecter leur droit d'accès.

Les chiens d'assistance sont reconnus par les tribunaux québécois comme un moyen de pallier un handicap. Ils doivent avoir accès aux lieux publics pour effectuer leur travail. Leur présence ne peut pas être refusée, peu importe la politique habituelle de l'établissement.

Présente sur plusieurs plateformes du 10 juin au 19 juillet 2025, la campagne comprend une publicité vidéo et audio et des bannières Web. Ces contenus mettent de l'avant un message fort : les chiens d'assistance ne sont pas de simples animaux de compagnie, mais des partenaires indispensables pour les personnes handicapées. Refuser l'accès à un chien d'assistance, c'est refuser l'accès à une personne handicapée.

Une page Web dédiée à la campagne offre de l'information sur le rôle de ces chiens, les moyens de les identifier et les obligations des donneurs d'accès. Les commerçants pourront également y commander gratuitement un autocollant pour leur vitrine pour afficher leur soutien.

Citations :

« Trop souvent, des personnes handicapées se font refuser l'accès à des endroits publics parce qu'elles sont accompagnées d'un chien d'assistance. C'est non seulement illégal, mais profondément injuste. Nous espérons envoyer un message fort et positif aux donneurs d'accès, qui ont le pouvoir de faire la différence : en accueillant les personnes handicapées accompagnées d'un chien d'assistance, vous ouvrez la porte à une société plus inclusive. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« En tant que société, nous avons la responsabilité d'assurer à chacun un accès équitable aux lieux publics. Nous espérons que cette campagne contribuera à ce que les personnes accompagnées d'un chien d'assistance soient bien accueillies dans les lieux publics. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Mon chien-guide me donne l'autonomie et la confiance dont j'ai besoin au quotidien. Pourtant, encore aujourd'hui, plusieurs bénéficiaires se voient refuser l'accès à des lieux publics en la présence de leur chien. Il reste beaucoup de sensibilisation à faire pour bâtir une société vraiment inclusive, où l'accessibilité est respectée pour tous. »

François Desrochers, bénéficiaire d'un chien-guide de la Fondation Mira

Faits saillants :

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse traite régulièrement des plaintes reçues de personnes ayant recours à un chien d'assistance pour lequel l'accès à certains lieux, dont ceux publics, ceux de travail et ceux d'enseignement, leur aurait été refusé. En moyenne, 55 plaintes sont déposées chaque année. De plus, le nombre de plaintes a augmenté de 64 % entre 2017- 2018 et 2023-2024.

2023-2024. Un comité interministériel travaille sur la reconnaissance officielle des chiens d'assistance au Québec. Les recommandations et travaux du comité visent entre autres à mieux encadrer la formation des chiens d'assistance, assurer leur reconnaissance officielle et clarifier les droits et responsabilités des différents acteurs. La présente campagne est une recommandation du comité.

Cette campagne est la première campagne de sensibilisation d'envergure sur les chiens d'assistance menée par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus, visitez le Québec.ca/chien-assistance.

La campagne sera également diffusée sur les réseaux sociaux de l'Office : Facebook, Instagram et LinkedIn.

Site Web de l'Office : https://www.ophq.gouv.qc.ca/

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Source :

Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

mé[email protected]

Entrevues :

Alain Labonté

Alain Labonté Communications

514 815-2128

[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec