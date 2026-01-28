TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES : LE CPQ JOINT UN RECOURS DE 400 M$ CONTRE OTTAWA

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) annonce qu'il se joindra officiellement au recours intenté contre le gouvernement fédéral en lien avec les nombreux changements successifs au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Ce recours, d'une ampleur sans précédent en matière de main-d'œuvre, réunit déjà 36 entreprises d'ici ainsi que de nombreux travailleurs étrangers temporaires, qui réclament un total de 400 M$ en dommages.

« Les modifications apportées depuis 2024 au PTET ont été mises en œuvre sans préavis, ni consultation réelle des milieux économiques, créant une instabilité réglementaire majeure pour les entreprises québécoises. Dans un contexte où le marché du travail demeure tendu, ces changements fragilisent directement la capacité des employeurs à maintenir leurs activités, à planifier leurs investissements et à demeurer compétitifs, tant au Québec qu'à l'échelle canadienne », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ invoque que les modifications répétées et rapides imposées au programme ont entraîné des coûts substantiels d'intégration et de recrutement, fragilisé les capacités de production des entreprises et menacé des contrats actuels et futurs. Malgré les efforts d'abord encouragés par Ottawa pour attirer et maintenir cette main-d'œuvre, plusieurs demandes ont ensuite été refusées ou bloquées, créant ainsi des pertes et une incertitude opérationnelle considérable.

« Il est essentiel que les règles du jeu soient stables, prévisibles et cohérentes avec les besoins de l'économie québécoise. C'est pourquoi nous joignons ce recours, pour documenter rigoureusement les impacts et contribuer à rétablir un environnement plus fiable, tant pour les employeurs que les travailleurs », ajoute Mme LLambías Meunier.

En sa qualité d'intervenant dans le recours, le CPQ entend éclairer la Cour fédérale sur les enjeux systémiques de main-d'œuvre auxquels font face les employeurs d'ici, ainsi que sur l'impact réel de l'instabilité réglementaire. Le statut d'intervenant du CPQ, déjà reconnu dans plusieurs dossiers portés devant les tribunaux supérieurs et la Cour suprême, permettra d'apporter une perspective structurée et informée quant aux effets des politiques fédérales sur les entreprises.

Par son intervention, le CPQ affirme son rôle historique de représentant de tous les employeurs et vise à faire reconnaître la responsabilité du gouvernement fédéral, qui cause d'importants dommages aux entreprises, notamment par une réduction de leurs capacités opérationnelles du fait des changements imprévisibles des politiques établies en immigration économique.

