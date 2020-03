Travailleurs étrangers temporaires : le CPQ est soulagé

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est très heureux de la décision prise aujourd'hui par le gouvernement fédéral d'autoriser les travailleurs étrangers temporaires à entrer au Canada.

« La décision du gouvernement fédéral de laisser entrer au pays les travailleurs étrangers temporaires est très bien accueillie par le CPQ », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Cette intervention était devenue nécessaire et urgente pour assurer la continuité des activités économiques de plusieurs industries névralgiques, comme le secteur agroalimentaire, ainsi que pour assurer la disponibilité aux citoyens de produits essentiels. »

Le CPQ appuie également les mesures de prévention qui seront imposées à ces travailleurs, car les principes de prévention et de précaution doivent demeurer prioritaires.

Pour terminer, le CPQ tient à souligner que cette mesure faisait partie de plusieurs demandes énoncées dans des lettres envoyées aux premiers ministres, M. François Legault et M. Justin Trudeau, vendredi dernier. Cette demande a également été l'objet de plusieurs discussions avec différents intervenants gouvernementaux ainsi que d'une lettre signée aujourd'hui par des parties prenantes du milieu des affaires, dont le CPQ.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

