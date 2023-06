TRAVAILLEURS D'EXPÉRIENCE : LES EMPLOYEURS INTÉRESSÉS À LES EMBAUCHER SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Dans le but de retenir et d'embaucher davantage de travailleurs expérimentés de 60 ans et plus, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile les résultats d'un sondage Léger. Près de deux employeurs québécois sur trois (67 %) affirment être très ou assez intéressés par le recrutement de travailleurs d'expérience. Ils avancent que ce sont des employés tout aussi performants (64 %) que leurs collègues plus jeunes, voire plus performants encore (19 %).

« Les travailleurs expérimentés font partie de la solution pour faire face aux défis liés à la main-d'œuvre aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. Ils sont présents dans toutes les régions, ont un savoir-faire précieux et peuvent contribuer à la formation des plus jeunes. Les résultats de la démarche entreprise par le Conseil du patronat du Québec montrent qu'il y a une ouverture importante en ce qui concerne les employeurs et c'est une excellente nouvelle! Il faut continuer de mettre en œuvre des outils pour faciliter l'attraction et la rétention », déclare Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« L'intérêt des employeurs est palpable. Qui plus est, ceux qui comptent déjà dans leur rang plusieurs travailleurs de 60 ans et plus y prennent goût et ont un intérêt accru à en embaucher d'autres (82 %). Ils sont bien placés pour savoir que c'est une main-d'œuvre qui est fidèle, compétente et engagée », ajoute M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Rappelons qu'il y a toujours près de 210 000 postes vacants partout au Québec. L'une des solutions pour soulager ce déséquilibre est d'attirer et de retenir les travailleurs de 60 à 69 ans : le Québec accuse un retard de 7 % par rapport à l'Ontario pour son taux d'activité.

Des perceptions tenaces à déconstruire

Là où le bât blesse, ce sont les préjugés qui collent à la peau des travailleurs de 60 ans et plus. Bien que les entreprises démontrent un intérêt grandissant pour ces derniers, ils sont inquiets quant à la perspective de les voir s'engager pour du court terme, du temporaire ou à cause de leur départ imminent à la retraite (28 %). Une proportion non négligeable de répondants voit également les problèmes de santé ou les risques de blessures (25 %) comme des obstacles pour les embaucher.

L'attraction et l'embauche : une méconnaissance du « comment faire »

Autre fait notoire du sondage, seuls 8 % des entreprises mentionnent avoir mis en place des politiques ou des pratiques ciblées pour l'embauche ou la rétention des travailleurs d'expérience. Une part encore plus minime d'employeurs (4 %) a mentionné avoir élaboré des stratégies de recrutement adaptées pour l'attraction des travailleurs d'expérience. Finalement, la majorité des entreprises sondées (70 %) déclarent ne pas connaître les ressources pour rejoindre les bassins de travailleurs d'expérience.

« Les employeurs ne savent vraisemblablement pas par où commencer pour rejoindre les travailleurs d'expérience. Notre projet vient donc à point nommé parce qu'il saura accompagner les entreprises dans cette quête de talents, surtout que la pénurie de main-d'œuvre généralisée au Québec complique franchement leur quotidien », explique M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

D'ici peu, un service d'accompagnement personnalisé sera offert par le CPQ à 60 entreprises. Plusieurs outils seront également rendus disponibles à toute entreprise intéressée à inclure davantage les travailleurs d'expérience dans ses équipes.

Le sondage a été réalisé du 27 février au 12 mars dernier auprès de 351 répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un pouvoir décisionnel sur l'embauche d'employés (PME et grandes entreprises). Il est possible de consulter l'ensemble des données ici.

Le projet a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Emploi.

