HAUSSE DES TARIFS D'HYDROÉLECTRICITÉ : UNE MESURE QUI ÉTOUFFE LA COMPÉTITIVITÉ DE NOS ENTREPRISES

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) exprime ses préoccupations quant à la récente hausse de tarifs annoncée par Hydro-Québec, soit de 4,8% pour les entreprises et de 3% pour les consommateurs résidentiels.

Alors qu'une grande incertitude plane déjà sur le monde des affaires depuis le début de la guerre tarifaire avec les États-Unis, il est impératif de réduire les menaces internes qui plombent la compétitivité de nos entreprises.

« L'avantage que présentaient nos bas coûts d'électricité s'amenuise pour nos entreprises, notamment celles qui exportent. L'annonce d'aujourd'hui contribue à nuire à l'environnement d'affaire du Québec. Ultimement, des entreprises de secteurs clés comme l'agro-alimentaire, l'aluminium, les pâtes et papiers ou la chimie, dont les coûts énergétiques constituent la plus grande dépense, seront les plus touchées. », souligne Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

Le CPQ déplore que le tarif résidentiel ne reflète pas le vrai coût de l'énergie et ne permet pas une consommation responsable de l'électricité par la population générale. Rappelons que l'énergie se fait de plus en plus rare et que la sobriété énergétique fait partie de la solution.

