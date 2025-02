LOS ANGELES, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) tiendra sa 82e réunion publique, dite Forum de la communauté (ICANN82), du 8 au 13 mars 2025 à Seattle (Washington, États-Unis). Les Forums de la communauté de l'ICANN sont une excellente occasion pour les parties prenantes du monde entier de prendre part à des discussions importantes sur les politiques liées aux systèmes de nommage et de numéros de l'Internet, qui constituent l'épine dorsale d'un Internet stable, sûr et interopérable.

« Le Forum de la communauté de l'ICANN offre une opportunité unique de voir le modèle multipartite de gouvernance de l'Internet à l'œuvre : un modèle qui est essentiel pour promouvoir la collaboration, la responsabilité et la transparence au-delà des frontières, et qui est un élément incontournable du succès et de la résilience de l'écosystème mondial de l'Internet », a affirmé Kurtis Lindqvist, président-directeur général de l'ICANN. « L'approche ascendante adoptée par l'ICANN garantit qu'au fur et à mesure de sa croissance, l'Internet demeure résilient et globalement accessible. »

Le Forum permet à tout un éventail de parties prenantes, allant de la société civile au secteur privé et aux gouvernements, de travailler ensemble et de partager la prise de décisions. Parmi les thématiques qui seront abordées pendant l'ICANN82 figurent l'inclusion numérique, l'expansion du système des noms de domaine et la sécurité et stabilité de l'Internet.

Prix Excellence de la communauté de l'ICANN

Le prix Excellence de la communauté sera décerné le premier jour du Forum, conformément à la tradition de l'ICANN qui veut que les contributions exceptionnelles des membres de la communauté soient honorées. Ce prix distingue les membres de la communauté de l'ICANN qui se sont profondément investis dans la recherche de solutions fondées sur le consensus et qui ont contribué de manière significative au modèle multipartite de l'ICANN.

Inscription

L'inscription, obligatoire pour tous les participants, est gratuite et sera ouverte jusqu'au 7 mars. L'inscription sur place ne sera pas possible. La participation à distance est également disponible. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web du Forum de la communauté ICANN82.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

