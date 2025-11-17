Travail au froid - Protégeons nos milieux de travail du froid

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Les journées sont de plus en plus courtes et le mercure chute. Il n'y a pas de doute, l'hiver est à nos portes. Il est temps de planifier le travail extérieur en conditions hivernales afin de prévenir les risques d'exposition au froid comme des gelures, de l'hypothermie ou des lésions physiques permanentes.

Plusieurs mesures de prévention peuvent être appliquées dès maintenant en déterminant les risques d'exposition au froid dans votre milieu de travail. Ainsi, lors de froids intenses, des actions pourront être mises en place rapidement pour fournir aux travailleuses et aux travailleurs des conditions de travail saines et sécuritaires.

Pour certains emplois, le travail extérieur est très fréquent, et il n'est pas toujours possible de planifier ces tâches durant les périodes les plus chaudes de la journée. Voici quelques solutions pour assurer la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs dans ces conditions :

Mettre à leur disposition des abris temporaires chauffés et ventilés.

Évacuer directement à l'extérieur les produits de combustion dégagés par les équipements de chauffage et surveiller la concentration de monoxyde de carbone.

Recouvrir les poignées et les barres métalliques d'un isolant thermique.

Alterner les périodes de travail et de réchauffement.

S'assurer que les travailleuses et travailleurs portent des vêtements adaptés à la température et à la nature des tâches à exécuter.

Monoxyde de carbone

L'utilisation d'équipements ou d'outils à combustion lors de travail en zone froide ou dans des conditions hivernales peut aussi comporter des risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO), allant jusqu'au décès. Une intoxication au CO peut se produire dans un environnement fermé, partiellement confiné ou mal aéré lorsque des appareils à combustion sont en fonction. Pour éviter les intoxications, il est essentiel d'entretenir régulièrement les équipements, outils et véhicules à combustion interne pour les maintenir en bon état.

Soyez à l'affût

Les travailleuses et les travailleurs doivent appliquer les mesures de prévention déterminées par l'employeur. De plus, ils doivent surveiller leurs signes et symptômes de gelures (p. ex. sensation de picotement, engourdissement progressif, rougeurs avec plaques blanches inégales), d'hypothermie (p. ex. frissons, tremblements, engourdissements, confusion) ou d'intoxication au CO (p. ex. maux de tête, fatigue, faiblesse) ainsi que ceux de leurs collègues.

Liens utiles

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn .

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail