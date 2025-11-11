Accident mortel impliquant un travailleur de l'entreprise Ali Ahmad Mhanna : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LAVAL, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Ali Ahmad Mhanna (Lave-auto Pont-Viau) en plus d'en blesser un deuxième, le 18 mars 2025, à Laval.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, des travailleurs se trouvaient dans le lave-auto et effectuaient le lavage des véhicules. Vers 10 h 40, un client s'est présenté pour le lavage extérieur d'un véhicule. Alors qu'il avançait le véhicule à l'intérieur du lave-auto, il en a perdu le contrôle. Le véhicule a heurté un premier travailleur, puis a percuté l'arrière du véhicule se trouvant devant lui. Le véhicule a poursuivi sa course et a happé un second travailleur en défonçant une partie du mur de maçonnerie du bâtiment. Le second travailleur a été projeté à l'extérieur de l'établissement et enseveli par une partie des débris. Les secours ont été appelés sur les lieux. Le premier travailleur a été blessé et le second travailleur est décédé.

Cause de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir une cause pour expliquer l'accident :

Un véhicule hors de contrôle a happé un travailleur à son poste de travail dans le lave-auto.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'accès au lave-auto. Elle a exigé de l'employeur, Ali Ahmad Mhanna, qu'une procédure de travail pour la circulation sécuritaire des véhicules dans l'établissement soit mise en place. L'employeur s'est conformé à cette exigence. Après la sécurisation des lieux pour rendre le bâtiment stable et sécuritaire, l'accès à l'intérieur du lave-auto a été autorisé.

Moyens de prévention

Pour permettre le travail sécuritaire dans les lave-autos, des moyens de prévention existent, notamment :

limiter les interactions possibles entre les véhicules en mouvement et les travailleurs dans l'aire de travail;

identifier et analyser les risques liés aux véhicules en mouvement dans les lave-autos en mettant en place une procédure de travail pour la circulation sécuritaire des véhicules et des piétons dans l'établissement;

former, informer et superviser les travailleurs des risques reliés à leur travail lorsque les véhicules sont en mouvement.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Le rapport sera distribué aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

