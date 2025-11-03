Nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST - Face aux risques pour la santé psychologique, c'est à nous d'agir!

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - David travaille dans une usine. Son collègue Maxime lui lance souvent des remarques désobligeantes lorsqu'ils sont seuls et il n'hésite pas à rire de lui pour la moindre erreur. En plus de tenir des propos déplacés à son égard, Maxime commence à adopter des comportements de plus en plus agressifs à l'encontre de David. La situation dure depuis des semaines et David est de plus en plus apeuré. Il craint de se rendre au travail, il fait de l'insomnie et il s'isole de plus en plus. Personne, pas même leur directrice Annie, ne semble remarquer les comportements de Maxime envers David, ni la détérioration de la situation.

Un jour, Maxime pousse David dans un local vide et commence à le menacer. Un autre employé est témoin de cette altercation. Scandalisé par ce qui se passe, il va rapidement chercher Annie. Elle sépare les deux travailleurs et demande à David de l'attendre dans son bureau afin de lui permettre de se remettre de ses émotions. Elle informe Maxime que la situation est inacceptable et lui rappelle les comportements attendus dans l'entreprise. Une enquête a lieu afin de déterminer les mesures à mettre en place. Annie rejoint David afin de discuter de la situation et lui offrir son soutien. Elle l'invite à faire appel aux ressources offertes par l'entreprise pour l'aider.

Afin d'éviter que des situations semblables se reproduisent, Annie décide d'offrir une formation à l'ensemble des travailleurs sur les obligations en matière de violence, les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise et les comportements à adopter.

Campagne de la CNESST

Ce type d'histoire est vécu par beaucoup trop de Québécoises et de Québécois au quotidien. C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance une campagne de sensibilisation sous le thème « Face aux risques pour la santé psychologique, c'est à nous d'agir ».

Celle-ci vise notamment à faire comprendre que les risques psychosociaux liés au travail sont présents partout et qu'il est primordial de mettre en place des mesures pour les contrôler. Elle rappelle également que les travailleuses, travailleurs et employeurs doivent agir en prévention et veiller à ce que les milieux de travail soient toujours plus sains et sécuritaires.

La campagne de sensibilisation se déroulera du 3 novembre 2025 au 7 décembre 2025. Une publicité vidéo en version de 60 et de 30 secondes sera diffusée à la télévision traditionnelle et numérique, ainsi que sur YouTube. Un message radio sera également mis en ondes durant cette période. D'autres moyens de communication seront aussi déployés, tels que des articles de contenu, des messages sur les médias sociaux et des intégrations publicitaires dans les médias.

Identifier les risques psychosociaux

Les risques psychosociaux liés au travail découlent de situations liées à la nature et à l'organisation du travail. On parle ici :

de harcèlement (psychologique ou sexuel);

de violence (physique, psychologique, conjugale, familiale ou à caractère sexuel);

d'exposition à un événement potentiellement traumatique.

Ces risques peuvent affecter autant la santé psychologique que la santé physique d'une personne, en plus de compromettre la sécurité et le fonctionnement d'une organisation. Comme tous les autres types de risques, les risques psychosociaux doivent être identifiés et pris en charge. Ils peuvent être présents dans tous les milieux de travail.

Les milieux de travail doivent également connaître et comprendre l'influence des principaux facteurs de risques psychosociaux :

L'autonomie décisionnelle.

La charge de travail.

La justice organisationnelle.

La reconnaissance au travail.

Le soutien au travail.

Ces facteurs de risques doivent être considérés de façon globale, comme agissant les uns avec les autres, plutôt que d'être pris isolément.

Citations

« Nous faisons face à un défi de société important et préoccupant. Cette campagne sur la santé psychologique est un outil important pour sensibiliser la population. Elle veut démontrer les effets potentiellement graves du harcèlement psychologique, de la violence et de tout autre comportement néfaste de ces risques autant sur la personne qui les subit que sur l'entreprise. Il est donc essentiel de les prévenir en amont. Il n'y a qu'une seule façon de réussir à contrer cette problématique : travailler ensemble sur ces questions et rendre nos milieux toujours plus sains et sécuritaires pour tous et toutes. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La santé psychologique au travail est un des dossiers qui nous interpelle particulièrement. Le bilan lésionnel attribuable aux risques psychosociaux est en constante augmentation depuis quelques années. Il est primordial de continuer à s'y attaquer. Avec ses diverses actions, la CNESST veut faire en sorte que les travailleuses, travailleurs et employeurs prennent conscience que leurs paroles et leurs gestes ont un impact sur les autres et sur leur milieu de travail. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

