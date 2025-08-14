Transports de pièces surdimensionnées sur les territoires de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Appel à la prudence et au respect des distances avec les convois

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des transports de pièces surdimensionnées seront effectués de façon régulière entre les mois d'août et de novembre 2025.

Ces déplacements visent à acheminer les composantes nécessaires à la construction de nouvelles éoliennes dans le secteur de Saint-Tite-des-Caps. À cet effet, le Ministère a délivré des permis spéciaux pour le transport des pièces.

Circulation perturbée et ralentissements à prévoir

Les convois, souvent impressionnants par leurs dimensions, circuleront à basse vitesse et emprunteront divers axes routiers du réseau des régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leur passage pourrait occasionner des ralentissements importants, de la congestion routière ainsi que des fermetures temporaires de courte durée de voies, de bretelles ou de routes, de jour comme de nuit.

Rappel des règles de sécurité

La présence de véhicules hors normes sur la route requiert la plus grande prudence et de la vigilance de la part des usagers. Ils doivent :

Respecter les consignes de circulation et les indications des véhicules d'escorte;

Garder leurs distances avec les convois pour éviter les incidents;

Planifier leurs déplacements en consultant l'état du réseau routier.

Fait saillant

Ces transports sont requis dans le cadre du projet éolien Des Neiges - Secteur sud, réalisé par Boralex inc., Énergir Développement inc. et Hydro-Québec.

