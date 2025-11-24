Pont de l'Île-aux-Tourtes : fermeture complète durant la fin de semaine du 28 novembre

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de l'Île-aux-Tourtes, reliant Senneville et Vaudreuil-Dorion dans l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), sera complètement fermé durant la fin de semaine du 28 novembre. Cette entrave est requise pour mettre en place une nouvelle configuration des voies de l'autoroute 40, à Senneville, qui permettra la poursuite de la reconstruction des dalles.

Gestion de la circulation du vendredi 28 novembre, à 23 h 59, au lundi 1er décembre, à 5 h

Nouvelle configuration des voies sur l’autoroute 40, à Senneville, dès le 1er décembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture complète du pont de l’Île-aux-Tourtes du 28 novembre au 1er décembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre la sortie n o 44 (boul. Morgan) et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles. L'accès au chemin de Senneville sera maintenu par la sortie n° 44.

entre la sortie n 44 (boul. Morgan) et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles. Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est entre la sortie n o 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, av. St-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants.

entre la sortie n 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, av. St-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. Dans l'échangeur des autoroutes 40 et 30, à Vaudreuil-Dorion, fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 40 en direction est vers le pont de l'Île-aux-Tourtes. Les usagers sont invités à privilégier les autoroutes 20 et 30.



Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 afin d'offrir une option supplémentaire.

Nouvelle configuration des voies à compter du 1er décembre

Les voies de circulation de l'autoroute 40 seront déviées sur la chaussée en direction ouest à Senneville.

La sortie n°40 (chemin de Senneville) de l'autoroute 40 en direction ouest sera rouverte.

La sortie n°41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l'autoroute 40 en direction est sera relocalisée à la sortie du pont, à la hauteur du chemin de Senneville.

L'entrée du chemin de Senneville vers l'autoroute 40 en direction est sera fermée définitivement. Les usagers pourront accéder à l'autoroute par l'entrée suivante à la hauteur de la rue des Pins.



Le Ministère réitère aux usagers de la route l'importance de faire preuve de vigilance et de respecter la limite de vitesse en vigueur.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 avant ses déplacements.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les medias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724