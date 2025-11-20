Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 21 au 24 novembre

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

1. Entraves de fin de semaine, du 21 au 24 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 2. Pont Honoré-Mercier, du 21 au 24 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 3. A-30, du 21 au 24 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut : les accès rue Airlie / voie réservée vers R-138 ouest

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément. Pour la voie réservée, détour via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, sur l'A-30 ouest, fermeture complète entre la sortie 67 (A-10, A-15, I-89, Montréal centre-ville, Sherbrooke) et les accès (est et ouest) de l'A-10.

Détour : via la voie de desserte.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR

Route 138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste) à Châteauguay

À Châteauguay, sur la R-138 est (boulevard Saint-Jean-Baptiste), fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Châteauguay.

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724