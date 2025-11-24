Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture du tunnel durant la fin de semaine du 28 novembre

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture de l'autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la fin de semaine du 28 novembre au 1er décembre. L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera également fermée durant la nuit du 28 au 29 novembre. Ces entraves sont nécessaires afin de permettre la réouverture de bretelles et de voies dans le secteur de l'échangeur Souligny.

À compter du 1er décembre à 5 h, l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est ainsi que la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction nord seront de nouveau accessibles aux usagers. Une 3e voie sera également disponible sur l'autoroute 25 en direction nord à partir de l'échangeur Souligny.

Fin de semaine du 28 novembre

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Fermeture de l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de samedi 22 h 30 à lundi 5 h. Pendant cette période, les usagers pourront accéder à l'autoroute 25 par l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost.

La bretelle d'entrée temporaire de la rue Hochelaga sera fermée de manière définitive dès le vendredi soir à 22 h 30.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de nuit de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 (Montréal [ centre-ville], pont Jacques-Cartier) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Avenue Souligny en direction est

Fermeture de l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

La bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera toutefois accessible à compter de samedi 8 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

