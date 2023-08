Transport terrestre - signature d'une convention chez Keolis à Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - Hier, le syndicat qui représente les 145 chauffeur(euse)s d'autobus de la multinationale de transport Keolis Canada a signé une nouvelle convention collective. Cette entente a été rendue possible à la suite d'un blitz de négociation entre les deux parties.

D'une durée de neuf ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2031, le contrat de travail prévoit une hausse salariale totale moyenne de 26 % pour la première année ainsi que des augmentations selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour chacune des années subséquentes.

« Nous sommes parvenus à améliorer le pouvoir d'achat de nos membres les plus anciens tout en négociant des conditions de travail attractives pour les nouvelles embauches. Cette négociation a atteint les objectifs respectifs fixés par les deux parties, et ce, dans le respect et avec ouverture », se réjouit Dominic Aubry, conseiller syndical du SCFP.

Keolis Canada se spécialise notamment dans le transport de personnes par autobus dans certaines villes de la région métropolitaine de Montréal.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

