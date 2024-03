Transport scolaire - Vote de grève chez les Autobus Gil-Ber

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Ce soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Rawdon, les membres du Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) (STAGB-CSN) ont adopté un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée à 98 %, par voie de scrutin secret.

« Comme tous les employeurs, le nôtre a reçu une importante bonification de ses contrats dont une partie doit servir à augmenter nos salaires pour régler les problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Actuellement, il refuse de s'engager à faire descendre cet argent dans nos poches prétextant des problèmes financiers. Or, nous lui avons demandé d'ouvrir ses livres afin que nous puissions constater ses problèmes financiers, ce qu'il a refusé, précise Josée Dubé, présidente du STAGB-CSN et du secteur transport scolaire. À cause des trop bas salaires, plusieurs routes ne sont pas complétées et ce sont les parents et leurs enfants qui en paient le prix. »

« Tous les employeurs ont reçu une bonification variant de 15 à 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et ceux qui conduisent les autobus. Nous le savons, les contrats signés avec le Centre de services scolaire des Samares (CSSS) se chiffrent actuellement à environ 100 000 $ par route, incluant les nouvelles sommes obtenues depuis le réinvestissement de 2022-2023, ce qui signifie que l'employeur serait capable de verser un taux horaire de 28 $ à 30 $ l'heure », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« L'employeur doit reconnaître les nouvelles données salariales qui sont en vigueur dans le transport scolaire de Lanaudière. Chez Transco à Mascouche, les salarié-es ont obtenu des augmentations de 53 % sur six ans lors de leur dernier renouvellement, l'an dernier. Ces règlements reconnaissent enfin le difficile travail des conductrices et des conducteurs, insiste Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN. Et le CSSS devra aussi comprendre que si l'argent se rend dans les poches des chauffeurs et chauffeuses, les bris de service seront moins importants et surtout, moins fréquents. »

« Nous rappelons qu'au mois de février 2023, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est lui-même intervenu sur la place publique afin d'appuyer les revendications du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN en soulignant que les chauffeuses et chauffeurs doivent avoir leur juste part, précise Caroline Senneville, présidente de la CSN. Les salarié-es du syndicat font partie d'un mouvement de travailleuses et de travailleurs qui doivent recourir à la grève pour justement aller chercher leur juste part et nous allons être à leurs côtés jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. »

Le STAGB-CSN regroupe 65 membres. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

