Transport scolaire - Lanaudière - Les trois syndicats adoptent l'entente de principe

JOLIETTE, QC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - En assemblée générale ce vendredi 20 décembre, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transcollin-CSN, le Syndicat des chauffeurs d'autobus de Brissette & Frères-CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Gaudreault-CSN ont tous adopté respectivement à 88 %, à 100 % et à 89 % l'entente de principe obtenue hier avec leur employeur.

« Du fait que nous n'avions pas toutes et tous le même taux horaire, chez Brisette, l'augmentation à la signature atteint 19,85 %, chez Gaudreault, c'est 13,68 % et chez Transcollin, ça atteint 24,23 %. Les trois syndicats sont passés de 5 à 3 échelons salariaux et les taux incluent la prime 30911 de 2,40 $ l'heure travaillée. Chez Brissette, ce taux horaire passe de 23,57 $ à 28,25 $ l'heure, chez Gaudreault, de 24,85 $ à 28,25 $ l'heure et chez Transcollin, de 22,74 $ à 28,25 $ l'heure. Les trois contrats viennent à échéance en 2028. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus », déclare Robert Beaudry, porte-parole des trois unités.

« Nous sommes aussi satisfaits de constater que les conductrices et les conducteurs reçoivent enfin une juste part des sommes versées par le gouvernement depuis l'automne 2022. Ces augmentations témoignent enfin d'une reconnaissance de leur métier et de leurs nombreuses responsabilités. Ce règlement, qui survient après une grève générale illimitée, démontre clairement la légitimité de leurs revendications », ajoute Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Ces conductrices et conducteurs de véhicule scolaire ont obtenu d'importants gains parce qu'ils se sont mobilisés et se sont tenus debout en réclamant leur dû. Nous sommes fiers d'avoir soutenu leur lutte, et surtout, de constater ces gains qui améliorent grandement leurs conditions générales d'emploi, une reconnaissance attendue depuis très longtemps. Nous espérons que ces nouveaux taux horaires vont contribuer à attirer et à retenir la main-d'œuvre nécessaire pour garantir le service », souligne Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.

« La CSN est très fière d'avoir soutenu la lutte de ces femmes et de ces hommes qui se sont mobilisés pour obtenir leur dû. Chaque combat dans le transport scolaire contribue à une hausse générale des salaires dans le secteur. Nous espérons vivement que ces hausses mettront éventuellement un terme aux nombreux bris de service, conséquence des trop bas salaires offerts durant des années aux conductrices et aux conducteurs de véhicules scolaires », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Les trois syndicats regroupent environ 60 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés et 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 84 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

