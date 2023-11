Transport scolaire - Transco Saint-Hubert : entente de principe conclue entre les parties

SAINT-HUBERT, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Hier, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco Saint-Hubert-CSN (STTTSH-CSN) et leur employeur. Celle-ci sera présentée sous peu à l'ensemble des membres lors d'une assemblée générale.

Aucune entrevue ne sera accordée d'ici à ce que les membres se prononcent sur le contenu de l'entente.

À propos

Le STTTSH-CSN compte 90 membres responsables d'autant de parcours de transport scolaire. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de la Montérégie-CSN regroupe quelque 35 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]