Transport scolaire - Lanaudière - Entente de principe acceptée chez Autobus R. M.

TERREBONNE, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce 3 mars au matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.-CSN ont adopté à 89 % par voie de scrutin secret l'entente de principe intervenue en fin de journée le 2 mars.

« Nos membres ont pris connaissance de l'entente de principe conclue hier et nous l'avons adoptée avec une grande satisfaction. Notre nouvelle convention collective de sept ans majore nos salaires de 2 % rétroactivement au début de septembre 2021 puis de 29 % en septembre 2022. À la signature de la nouvelle convention collective, ça se traduit par un taux horaire qui varie de 24,35 $ à 24,80 $ l'heure, selon les heures travaillées. En tout, les augmentations salariales représentent environ 45 % sur la durée du contrat de travail incluant la protection collée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) pour toute la durée. Nous avons également obtenu des bonifications de nos congés de maladie, de nos vacances et de certaines autres dispositions », précise Robert Dubois, président du syndicat.

« Nous sommes aussi satisfaits de constater que les conductrices et les conducteurs reçoivent enfin leur juste part. Ces augmentations considérables témoignent de la reconnaissance de leur métier et de leurs nombreuses responsabilités. Ce règlement qui survient après une grève générale illimitée démontre clairement la légitimité de leurs revendications. Nous le disions depuis longtemps, le gouvernement devait obligatoirement bonifier les enveloppes budgétaires versées aux transporteurs afin de régler la question des faibles salaires dans le secteur », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Ces conductrices et conducteurs de véhicule scolaire ont obtenu des gains hors de l'ordinaire parce qu'ils se sont mobilisés et se sont tenus debout en réclamant leur dû. Nous sommes fiers d'avoir soutenu leur lutte, et surtout, de constater leurs gains qui améliorent grandement leurs conditions générales d'emploi, une reconnaissance qui était attendue depuis très longtemps. Encore une fois, il s'agit selon nous d'un message très clair envoyé à tous les autres employeurs qui veulent régler leurs problèmes d'attraction et de rétention de leurs salarié-es », conclut Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.-CSN regroupe 62 membres. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326