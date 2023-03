Transport scolaire - Grève imminente chez Autobus de L'Énergie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Déçus des offres patronales et du manque de reconnaissance de la direction face au travail effectué par les conductrices et les conducteurs, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN ont envoyé un avis de grève le 8 mars dernier dans le but de déclencher la grève le lundi 20 mars prochain s'il n'y a pas d'entente qui survient d'ici là.

Forts d'un mandat de grève adopté à 100 % en assemblée générale le 1er février dernier, les membres du syndicat n'ont d'autre choix que d'exercer cet ultime moyen de pression étant donné l'état actuel de la négociation. « Une rencontre de négociation est prévue ce vendredi et nous avons avisé l'employeur que nous sommes disposés à négocier toute la fin de semaine afin d'en arriver à une entente satisfaisante et du même coup d'éviter la grève. Comme on dit, la balle est dans son camp », déclare Michel Paquin, président du syndicat.

« Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications significatives de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur », souligne Josée Dubé, présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Ces fonds additionnels permettent de répondre amplement aux demandes du syndicat et de payer convenablement les conductrices et les conducteurs qui ne l'oublions pas, portent de lourdes responsabilités en offrant le transport aux élèves quotidiennement. On demande à ce monde-là de travailler selon un horaire coupé, de 6 h le matin à 18 h, de veiller sur 72 enfants derrière leur siège, de gérer la discipline et de faire cesser la possible violence, bref, on leur en demande énormément, eh bien ça, ça doit se refléter dans le salaire qui est versé », conclut Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN rassemble 15 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe quelque 19 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326