Transport scolaire - Entente entre le gouvernement et la Fédération des transporteurs par autobus

QUÉBEC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) sont heureux d'annoncer qu'ils en sont arrivés à une entente, à la suite de discussions qui se sont poursuivies intensivement et qui ont permis d'adapter certaines spécificités, notamment en ce qui concerne la région de Montréal et ses environs.

Grâce à cette nouvelle entente, il a été convenu avec les transporteurs que le transport scolaire doit être assuré dès la rentrée, et ce, peu importe où l'on se trouve au Québec. Il appartient maintenant aux centres de services scolaires d'organiser le service le plus rapidement possible et de communiquer avec tous les parents dont les enfants bénéficient du transport scolaire. L'offre sera déployée graduellement à partir de demain matin.

« Je suis très heureux de cette entente, et je salue les efforts remarquables de toutes les parties qui ont contribué à sa conclusion. C'est un réel soulagement de confirmer que nos élèves et leurs parents pourront bénéficier du transport scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« La Fédération des transporteurs par autobus se réjouit que les mesures mises en place par le gouvernement permettent d'assurer une rentrée scolaire en toute sécurité pour les élèves que nous transportons quotidiennement. »

Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires sont responsables des négociations avec les différents transporteurs scolaires du Québec.

Plusieurs contrats de transport scolaire étaient échus depuis le 30 juin dernier.

Le 17 août dernier, le gouvernement a mandaté M e Claude Sauvageau à titre de négociateur spécial dans ce dossier.

à titre de négociateur spécial dans ce dossier. Les négociations ont été teintées par divers enjeux qui affectent l'industrie du transport scolaire, dont l'inflation et la hausse des dépenses d'exploitation (particulièrement pour le carburant), la pénurie et la hausse des coûts touchant la main-d'œuvre ainsi que les ruptures de service.

