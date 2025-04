Transport scolaire en crise : la FTA demande des mesures urgentes pour éviter des bris de service à la rentrée 2025

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Les transporteurs sont toujours en attente de l'annonce du renouvellement du Programme d'électrification du transport scolaire (PETS). La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) qui représente plus de 500 entreprises en transport de personnes au Québec demeure très inquiète face à l'incertitude qui plane toujours quant au financement du transport scolaire. Les transporteurs, qui doivent faire exclusivement l'acquisition d'autobus électrique depuis octobre 2021, font face à de fortes hausses du coût d'acquisition et d'exploitation des autobus de plus de 50 %.

En juin dernier, une mesure de soutien financier essentielle à l'électrification a été abolie par le ministère de l'Éducation, ce qui met en péril la viabilité financière des transporteurs. Cette importante diminution freine du même coup les investissements dédiés à l'électrification du transport scolaire et contribue au vieillissement du parc de véhicules.

Rappelons que, sans cette mesure, les transporteurs utilisent à perte leurs autobus scolaires électriques. L'économie de carburant ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés par l'utilisation des véhicules et la gestion des équipements de recharge. Plusieurs transporteurs ont déjà pris le virage de l'électrification et y ont investi des sommes considérables sans que les contrats de transport scolaire soient revus et indexés à la nouvelle réalité.

Cette situation fait craindre des bris de service causés par le vieillissement des autobus, le manque de véhicules conformes et l'incapacité de se procurer de nouveaux autobus électriques. Les transporteurs sont laissés dans l'ignorance depuis des mois quant à la reconduction de la mesure et du PETS. Les commandes d'autobus ont baissé drastiquement alors qu'il se commandait en moyenne plus de 800 autobus annuellement. Depuis décembre dernier, le fabricant Lion Électrique est en restructuration financière, laissant ainsi les transporteurs sans service de maintenance ni possibilité de renouveler leurs flottes.

La situation est alarmante. Le vieillissement du parc d'autobus scolaires entrainera inévitablement des bris de service, des retards et une forte diminution de la qualité de service en raison des délais grandissants de maintenance essentielle à la sécurité. La situation est telle dans certaines régions du Québec, qu'elle fait craindre le pire à la prochaine rentrée scolaire. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certaines régions.

Notre industrie a besoin de prévisibilité afin de poursuivre les investissements constants nécessaires pour assurer le transport des élèves en toute sécurité. Nos transporteurs, dont plus de 95 % sont détenus par des Québécois, ont à cœur de fournir ce service essentiel aux familles du Québec dans le contexte d'électrification exigé par le gouvernement. Toutefois, un soutien gouvernemental adéquat est essentiel pour en assurer la pérennité. Nous demandons au gouvernement une réponse rapide et adéquate pour assurer une rentrée 2025 harmonieuse.

Demandes de la FTA

Que la mesure 30400 en soutien à l'électrification, abolie en juin 2024, soit réintroduite dans les règles budgétaires et bonifiée afin de couvrir les frais d'exploitation liés à l'électrification;

Que cette mesure soit mise en place dès cette année (2024-2025);

Que le Programme d'électrification du transport scolaire (PETS) soit variable selon le prix des autobus scolaires électriques du fournisseur privilégié par le gouvernement du Québec ou tout autre fournisseur;

Le gouvernement n'aura d'autre choix que de prolonger l'âge maximum des véhicules scolaires thermiques. Il devra mettre en place une mesure d'urgence pour couvrir les frais exceptionnels associés au maintien en service du parc actuel.

Que si le gouvernement a l'intention de permettre temporairement l'achat d'autobus thermiques, qu'il prévoit une aide financière pour couvrir l'écart entre le prix connu lors de la mise en place du PETS et le prix actuel.

À propos de la FTA

La FTA a pour mission de représenter l'industrie du transport collectif de personnes au Québec et protéger ses intérêts chaque fois que requis. Conséquemment, notre promesse envers nos membres est de s'assurer que nos actions auront pour objectifs de mobiliser, concerter et orienter, et ce, dans un contexte de mobilité durable.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Source : Luc Lafrance, président-directeur général Tél. : 418 476-8181, poste 216, [email protected]