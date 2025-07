Électrification des autobus scolaires - Les transporteurs scolaires se préparent à des arrêts de service dès la rentrée

QUÉBEC, le 28 juin 2025 /CNW/ - Les trois quarts (75%) des transporteurs scolaires se préparent à laisser leurs autobus électriques stationnés à la prochaine rentrée, si le gouvernement du Québec ne réajuste pas adéquatement la mesure de soutien à l'électrification des transports. C'est ce que révèle une consultation menée par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) auprès de ses membres réunis en congrès ce samedi.

Sans ajustements aux modalités des contrats de transport scolaire, plus de 1300 circuits d'autobus ne seraient pas desservis à la rentrée, ce qui génèrerait des bris de services significatifs aux quatre coins du Québec.

Les transporteurs ne veulent plus assumer les surcoûts de l'électrification

La consultation des membres révèle que, pour 87% des transporteurs, les circuits scolaires effectués par autobus électriques n'étaient pas rentables en 2024-2025.

Rappelons que, durant toute l'année scolaire 2024-2025, le soutien accordé au transport scolaire électrique a été réduit à 5 000$ par circuit, alors qu'il avait été établi à 12 900$ pour les autobus scolaires électriques achetés avant 2025. La FTA évalue que cette décision unilatérale du ministère de l'Éducation a causé à ses membres un manque à gagner de 12 M$.

Une étude des audits financiers des transporteurs scolaires commandés par la Fédération et le dépôt de plusieurs états financiers ont démontré qu'un autobus électrique coûte en moyenne 14 000 $ de plus à opérer qu'un véhicule thermique (à essence). Résultat, chaque circuit effectué en autobus électrique -- soit 1 336 au total -- accuse un déficit de 9 000 $.

De sérieux doutes pour la poursuite du virage électrique

Cette impasse financière met en péril la viabilité même du virage électrique. Selon la même consultation auprès des membres, la FTA constate que 83% des transporteurs scolaires n'ont pas l'intention d'acheter des autobus électriques dans un futur rapproché.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait rendu l'achat d'autobus électriques obligatoire en remplacement des autobus thermiques en 2021, générant ainsi de nombreuses incertitudes pour les transporteurs par autobus. Les transporteurs espèrent que la période estivale leur permettra de discuter avec le gouvernement pour ramener de la stabilité et de la prévisibilité dans le service de transport scolaire. Des discussions sont en cours entre la FTA et le gouvernement du Québec en ce sens.

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La FTA a pour mission de représenter l'industrie du transport collectif de personnes au Québec et de protéger ses intérêts chaque fois que requis. Conséquemment, notre promesse envers nos membres est de s'assurer que nos actions auront pour objectifs de mobiliser, concerter et orienter, et ce, dans un contexte de mobilité durable.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Pour tout renseignement : Sébastien Verret, Cellulaire : (581) 996-1346, [email protected]