Rachat de Lion Électrique - Les transporteurs scolaires rassurés… et en attente de solutions à plus long terme

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) accueille avec soulagement l'annonce officielle de la reprise de Lion Électrique par un groupe d'investisseurs québécois. À la fin avril 2025, la FTA avait exprimé son inquiétude par rapport à la situation du transport scolaire.

La décision de la Cour supérieure et l'investissement de partenaires privés dans Lion Électrique permettra d'assurer les services d'entretien et de maintenir les quelques 1 300 autobus scolaires électriques Lion en circulation au Québec.

L'électrification du transport scolaire a encore besoin d'élan

La FTA souligne néanmoins l'importance de maintenir et rehausser la mesure de Soutien à l'électrification du transport scolaire pour aider les transporteurs à poursuivre la transition vers l'électrique. La bonification de cette mesure n'est pas concernée par l'entente annoncée aujourd'hui. Selon l'expérience des premières années d'électrification, ce soutien est essentiel pour assurer la rentabilité des opérations de transport scolaire électrique. Cette préoccupation est d'autant plus importante alors qu'il reste encore de l'incertitude sur le prix de vente futur des autobus Lion.

Stabilité et prévisibilité

En parallèle, la FTA appelle également le gouvernement à stabiliser le contexte du transport scolaire québécois, qui a été sans cesse bousculé dans les dernières années, notamment en raison de la pandémie, mais aussi par les changements récurrents des orientations sur l'électrification. La FTA souhaite que les prochains mois suivants la reprise de Lion Électrique, soient l'occasion de réaffirmer et de recentrer les mesures de soutien à la transition, avec une vision à plus long terme.

Citation

« Nous sommes soulagés de voir que les centaines d'autobus électriques Lion qui sont sur nos routes en ce moment ne se retrouveront pas orphelins et qu'ils auront droit à la garantie et au service après-vente qui leur est dû. Grâce à cette transaction, les transporteurs peuvent envisager la rentrée 2025 avec davantage de sérénité. Maintenant, nous travaillerons avec le gouvernement pour que cette saga se stabilise aussi dans le long terme. »

-- Luc Lafrance, président-directeur général de la FTA.

L'électrification du transport scolaire en bref

En octobre 2021, le gouvernement du Québec adoptait une mesure obligeant que tout nouvel autobus scolaire immatriculé soit électrique;

Les autobus scolaires doivent obligatoirement être remplacés après 12 ans : près de 1 200 autobus devront donc être remplacés d'ici la rentrée 2025;

Le Programme d'électrification du transport scolaire (PETS) subventionnait entre 150 000 $ et 175 000 $ l'achat d'autobus fabriqués par Lion dans les dernières années. Ce financement sera rehaussé à 240 000 $ par autobus;

175 000 $ l'achat d'autobus fabriqués par Lion dans les dernières années. Ce financement sera rehaussé à 240 000 $ par autobus; Ce sont quelques 1300 autobus électriques Lion qui sont en circulation sur les routes depuis 2021.

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La FTA a pour mission de représenter l'industrie du transport collectif de personnes au Québec et protéger ses intérêts chaque fois que requis. Conséquemment, notre promesse envers nos membres est de s'assurer que nos actions auront pour objectifs de mobiliser, concerter et orienter, et ce, dans un contexte de mobilité durable.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Pour tout renseignement : Camille Lapointe, Cellulaire : (514) 467-2893, [email protected]