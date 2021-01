Transport régional - Des mesures d'urgences et exceptionnelles s'imposent! Réclame l'opposition officielle

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le transport interrégional est primordial pour assurer la vitalité de nos régions. C'est un service qui est nécessaire pour les résidents des régions qui doivent se déplacer, par exemple pour recevoir des soins médicaux, mais aussi pour faciliter le développement économique. Comme plusieurs le craignaient depuis quelque temps, Keolis Canada a confirmé la suspension de presque l'entièreté des liaisons de son service Orléans Express avec la Mauricie, le Centre-du-Québec, le Bas-St-Laurent et en Gaspésie. La décision sera effective à partir du 7 février et c'est impensable. La CAQ doit trouver des solutions rapidement.

Selon le porte-parole de l'opposition officielle en matière de Transports, M. Enrico Ciccone, le ministre des Transports doit renouveler le programme d'aide d'urgence et revoir le programme régulier après la pandémie.

« Le gouvernement caquiste doit tout mettre en œuvre pour s'assurer que le service soit disponible de façon optimale et partout sur notre territoire. Il a aussi la responsabilité morale de s'assurer que tous les corridors demeurent ouverts pour desservir l'ensemble de la population. Le ministre Bonnardel doit régler rapidement le problème dans l'Est-du-Québec et la Mauricie. Nous constatons que le ministre a trop tardé avant de s'asseoir avec les compagnies, et ce, avant de trouver des solutions. Si on veut occuper notre territoire, encourager les Québécois et Québécoises à être présents dans les différentes régions du Québec, il faut se donner les moyens de le faire. La CAQ ne peut pas abandonner ces régions. »

M. Enrico Ciccone, député de Marquette de porte-parole de l'Opposition officielle en matière de Transports

