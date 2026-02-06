Transport interurbain par autobus : Les coupures dans le financement entraîneront des réductions de service partout au Québec

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) joint sa voix à celle du monde municipal et dénonce à son tour les coupures au Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) annoncées dernièrement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). La dernière révision du programme risque d'accentuer le problème et de forcer des transporteurs à suspendre le service sur certaines lignes régionales.

« Le ministère des Transports est parfaitement au courant des problèmes de sous-financement du programme. La version 2025-2029 présentée récemment ne fait rien pour corriger l'enjeu. On constate plutôt un désengagement du gouvernement envers la mobilité interurbaine, et envers les régions du Québec » déplore Nicolas L. Maheux, vice-président division secteur public à la FTA.

En effet, la FTA déplore depuis plusieurs années que les sommes prévues pour soutenir les lignes interurbaines dans le cadre du programme d'aide gouvernemental sont pratiquement insuffisantes. La FTA souligne également que les modalités du programme sont inadaptées et rendent l'aide financière inaccessible pour les communautés et les entreprises. Malgré les demandes de la FTA et du monde municipal, le programme est amputé de près de 200 M$ pour les prochaines années.

Concrètement, l'aide financière prévue par ligne de transport interurbain par autobus, pourtant déjà insuffisante, passe de 185 000 $ à 125 000 $ annuellement. Les six principaux transporteurs du réseau interurbain sont donc contraints de travailler sur une réorganisation de leurs services. Ceci entrainera inévitablement des réductions de services, pouvant aller de la diminution de fréquences, jusqu'à l'abandon pur et simple de certaines lignes.

« Chaque transporteur procédera, au cours des prochaines semaines, à ses propres annonces et déposera ses demandes de modifications auprès de la Commission des transports du Québec (CTQ). On peut s'attendre à des demandes de retrait de service » ajoute M. Maheux.

La FTA demande un redressement du financement, mais également une révision des modalités du programme, pour assurer une desserte de transport interurbain par autobus fiable et efficace, dans toutes les régions du Québec.

