Mutualisation du Transport adapté - La FTA met en garde contre les impacts sur l'accessibilité du service

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Réagissant à l'annonce de la mise à pied d'une soixantaine d'employés par un de ses membres, Autobus Chartrand, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) s'inquiète des impacts sur le service aux usagers. Elle invite d'ailleurs la Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM) à s'asseoir avec elle pour trouver des solutions bénéfiques pour la clientèle et les différents partis impliqués.

« Nous comprenons que les sociétés de transport cherchent à faire plus avec moins, mais nous déplorons que ce soient nos membres -- des transporteurs expérimentés en transport adapté -- qui fassent les frais de ces décisions », mentionne Chantale Dugas, présidente-directrice générale de la FTA. La FTA déplore que les autorités retirent le service de minibus adapté pour le remplacer par un autre type de véhicule. Elle se questionne sur l'impact encouru pour la clientèle. « Selon l'expérience de nos transporteurs, la polyvalence qu'offrent les minibus adaptés est importante pour la qualité du service. La FTA pense sincèrement que les sociétés de transport devraient inclure ses membres, dans leur projet de mutualisation », ajoute Mme Dugas.

En effet, selon la FTA, le passage du transport adapté par minibus vers le transport par taxi occasionne un risque de perte d'expertise et de diminution de l'accessibilité du service. Cette opinion est d'ailleurs partagée par plusieurs associations du transport adapté.

La FTA tend la main aux intervenants du transport adapté de toute la province, ainsi qu'aux autorités de transports, pour veiller à maintenir la plus haute qualité de service pour la clientèle à besoins particuliers.

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) regroupe plus de 700 entreprises œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes, notamment dans le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement. Pour atteindre sa mission, la FTA veille à mobiliser, concerter et orienter l'industrie, dans un contexte de développement de la mobilité durable.

