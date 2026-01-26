38e campagne M'as-tu vu ? de la Fédération des transporteurs par autobus - S'arrêter n'est pas optionnel

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et ses partenaires donnent aujourd'hui le coup d'envoi à la 38e campagne de sensibilisation M'as-tu vu? pour la sécurité en transport scolaire. Cette campagne vise à sensibiliser les usagers de la route et les écoliers à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires.

Augmentation des constats d'infraction

Bien que la campagne soit en place depuis près de quatre décennies et que les appels à la prudence se multiplient, trop de conducteurs choisissent encore d'ignorer la signalisation des autobus scolaires, mettant la sécurité de nos enfants en jeu. Le nombre de constats d'infraction émis pour non‑respect du signal d'arrêt d'un autobus scolaire a bondi de 15 % en quatre ans1.

La situation est d'autant plus préoccupante qu'en 2024, plus de la moitié des infractions (51,8 %2) liées au non-respect du signal d'arrêt d'un autobus scolaire ont été commises par des conducteurs âgés de 25 à 44 ans, ce qui représente une augmentation de 26 % depuis 2020. Ce sont des constats particulièrement troublants sachant qu'il s'agit du groupe d'âge le plus susceptible d'avoir des enfants d'âge scolaire. Leur comportement met ainsi à risque la sécurité de leurs propres enfants.

Devant cette réalité, la FTA n'a eu d'autres choix que d'adopter une approche plus directe et percutante pour mobiliser les usagers de la route et les sensibiliser à changer leurs comportements dangereux. La campagne mise sur un message clair et provocateur : quels que soient les obligations ou l'emploi du temps chargé des automobilistes, s'arrêter devant un autobus scolaire est non négociable.

_____________________ 1 Selon des données fournies par la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ). 2 Selon des données fournies par la SAAQ.

→ Visionner la publicité de la campagne : Vidéo

Le transport scolaire en quelques chiffres

Chaque jour, plus de 586 360 élèves sont transportés partout dans la province sur près de 996 025 kilomètres 3 .

. Près de 60 % des élèves d'âge préscolaire, primaire et secondaire prennent le transport scolaire pour se rendre à l'école tous les jours.

Plus de 11 394 conducteurs d'autobus garantissent chaque jour la sécurité de nos enfants en les transportant à l'école matin et soir.

Entre la première édition de la campagne M'as-tu vu?, lancée en 1988, et l'an dernier, on recense deux décès d'enfants à bord d'un autobus scolaire. De plus, au cours des dix-huit dernières années, trois écoliers ont été mortellement impliqués dans un accident aux abords d'un autobus scolaire; rappelant de façon tragique l'importance de poursuivre les efforts de sensibilisation.

Citations

« Je salue l'engagement de la Fédération ainsi que des conductrices et des conducteurs d'autobus dans cette campagne de sensibilisation. En aucun cas, l'impatience, la négligence et l'inattention au volant ne devraient mettre à risque les élèves. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et mettre en place des moyens de prévenir les comportements de conduite fautifs. À cet effet, notre gouvernement a mis en place un projet-pilote pour l'ajout d'un bras d'arrêt prolongé sur des autobus scolaires. Ce projet a lieu présentement dans différentes régions. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La sécurité des enfants est non négociable. L'augmentation du nombre de constats, notamment chez la tranche d'âge des parents, est très inquiétante! C'est la preuve que la sensibilisation est encore cruciale, puisque, malheureusement, trop d'automobilistes continuent de prendre des risques inutiles mettant la vie de nos enfants en danger. La campagne M'as-tu vu? est un rappel nécessaire, année après année, de l'importance de la sensibilisation auprès des automobilistes. »

Luc Lafrance, président-directeur général par intérim de la Fédération des transporteurs par autobus

_____________________ 3 MEES 2023-2024

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La Fédération des transporteurs par autobus a pour mission de représenter l'industrie du transport collectif de personnes au Québec et protéger ses intérêts chaque fois que requis. Conséquemment, notre promesse envers nos membres est de s'assurer que nos actions auront pour objectifs de mobiliser, concerter et orienter, et ce dans un contexte de mobilité durable.

