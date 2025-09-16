Retrait des autobus Lion Électrique - mise à jour de la FTA - Une bonne partie de la flotte de retour sur les routes demain

QUÉBEC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Selon les données transmises par ses membres à 16h aujourd'hui, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) estime qu'environ 75 % des autobus Lion pourraient reprendre du service sur les routes du Québec dès ce mercredi.

« Nos transporteurs travaillent d'arrache-pied pour terminer les vérifications et corrections nécessaires afin de permettre un retour sécuritaire et rapide des autobus dans les plus brefs délais », a commenté Chantale Dugas, présidente-directrice générale de la FTA.

La FTA prévoit un retour complet à la normale au plus tard ce vendredi.

Rappelons que, suivant la recommandation du fabricant Lion Électrique, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) avait émis une directive à ses membres, dimanche soir, leur demandant de ne pas remettre les autobus Lion sur les routes, dans une perspective de sécurité des usagers et des véhicules.

Le bulletin d'inspection révisée de Lion Électrique exigeait des procédures d'inspection additionnelles ainsi que des corrections supplémentaires afin d'assurer la sécurité des véhicules.

Une main tendue à la ministre LeBel

La FTA a soumis une demande de rencontre rapide avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, afin d'avoir une discussion sérieuse et en profondeur pour mettre fin à la série de décisions qui impactent les transporteurs ayant effectué le virage électrique imposé par le gouvernement.

« Il est urgent d'engager une discussion franche avec les ministères concernés par l'électrification du transport scolaire. Des centaines d'organisations, situées partout au Québec et étant de véritables moteurs économiques de notre province, subissent depuis trop longtemps les contrecoups financiers d'une stratégie de déploiement mal planifiée, voire irresponsable de la part du gouvernement » a réitéré Mme Dugas.

