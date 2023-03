Transport interurbain par autobus - L'UMQ réclame un soutien fort et durable d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral doit assumer ses responsabilités et soutenir de façon forte et durable le transport interurbain par autobus. Tel est le message principal porté auprès des parlementaires par le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, lors de sa participation aujourd'hui aux consultations publiques du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes sur le transport interurbain par autobus au Canada.

« La mobilité des personnes, sur un territoire aussi grand que le Québec, est un levier extrêmement important pour stimuler la vitalité économique, mais aussi pour désenclaver les régions. Ces dernières doivent être liées aux grands centres et entre elles également, par des réseaux de transport interurbain solides et fiables, afin d'assurer à toutes et à tous l'accès aux services et aux emplois », a indiqué monsieur Côté.

Afin d'atteindre cet objectif, l'UMQ a notamment formulé deux recommandations en prévision du dépôt, dans quelques semaines, du plan budgétaire 2023-2024 du gouvernement fédéral :

Rendre les dépenses d'opération du transport interurbain admissibles au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural ;

S'entendre rapidement, avec le gouvernement du Québec, pour distribuer aux municipalités et aux opérateurs du Québec les sommes du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et du Fonds pour le transport en commun à zéro émission.

« Le transport interurbain permet l'occupation de notre territoire, de contrer sa dévitalisation et d'éviter l'isolement des communautés rurales. C'est un vecteur économique important, mais c'est également un service essentiel. C'est pourquoi il est nécessaire que le gouvernement fédéral assume ses responsabilités et travaille de concert avec le gouvernement du Québec et les municipalités afin d'assurer la pérennité du transport interurbain par autobus sur l'ensemble du territoire », a conclu monsieur Côté.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]