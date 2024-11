TRANSPORT EN COMMUN : LA COURONNE NORD MÉRITE DES SERVICES, PAS DES ÉTUDES

COURONNE NORD, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Avec ou sans audit, la réalité demeure inchangée pour la couronne Nord : l'offre de transport en commun est inadéquate et loin de suffire à répondre aux besoins croissants des citoyens et des entreprises. La population continue d'augmenter, de même que les déplacements inter-régionaux, alors que l'offre de transport en commun stagne. Sans engagement de financement stable et prévisible au-delà de 2025 et une révision de la gouvernance du transport en commun, aucune amélioration tangible ne se profile à l'horizon.

« L'audit a simplement confirmé ce que nous savons depuis longtemps : le gouvernement doit retourner à la table à dessin pour élaborer des actions concrètes et ambitieuses en matière de transport en commun. Sur la couronne Nord, la demande est bel et bien présente, comme le démontrent les chiffres d'achalandage d'exo, mais l'offre actuelle ne suit pas. Année après année, les résidents de la couronne Nord sont forcés de rester dépendants à l'automobile », explique Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN).

La dépendance à l'automobile nous coûte cher

Cette dépendance à l'automobile a un coût élevé : le trafic totalise 6 milliards de dollars de pertes économiques pour la région métropolitaine, selon la dernière analyse de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce chiffre augmentera à 10 milliards en 2030 si rien n'est entrepris. Cela freine notre développement, affecte la qualité de vie de nos citoyens et impacte gravement l'environnement. Il est plus que temps d'agir pour remédier à cette situation !

« Les résidents de la couronne Nord ne peuvent plus se satisfaire de demi-mesures ou de projets repoussés. Quelles sont les prochaines actions concrètes que le gouvernement prévoit pour répondre à cette crise de transport? Nous appelons le gouvernement à prendre rapidement des engagements clairs pour garantir une offre de transport en commun fiable, accessible et adaptée aux besoins de notre région », a conclu M. Martin.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN)

Pour information : Camille Duval, AUCOIN Stratégie & Communication, Conseillère, Affaires publiques, [email protected], 450 512-2214