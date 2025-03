PARTIELLE DANS TERREBONNE : LA TPÉCN INVITE LES CANDIDATS À DÉBATTRE DE MOBILITÉ

TERREBONNE, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Compte tenu de l'importance de l'enjeu de mobilité dans l'élection partielle de Terrebonne, la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) convie les candidats des principaux partis politique à un débat public sur ce thème. Le rendez-vous est fixé au 12 mars, en format 100 % virtuel. Tous sont conviés à se brancher à partir de 19h pour suivre les échanges.

« La croissance fulgurante de Terrebonne et de toute la couronne Nord nous pousse à repenser nos façons de nous déplacer. Cette élection partielle est une occasion en or pour les citoyens de choisir la formation politique qui propose le meilleur plan pour améliorer la mobilité à Terrebonne - et, par le fait même, leur qualité de vie. Au cœur de ce débat, les véritables gagnants seront les citoyens eux-mêmes, qui auront une vision plus claire des engagements de leur futur(e) député(e) et pourront faire un choix éclairé le 17 février prochain », souligne Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

Pour assurer une discussion rythmée et pertinente, la TPÉCN a fait appel à un visage bien connu de la région. Gilles Bordonado, journaliste d'expérience et ancien éditeur de l'hebdomadaire La Revue de Terrebonne, sera aux commandes de cette rencontre de 60 minutes. Fort de 35 ans de journalisme, il mettra son expertise à profit pour animer des échanges constructifs et pertinents.

Pour vous connecter, utilisez ce lien.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

