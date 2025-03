Sondage Léger réalisé par Alliance TRANSIT sur le transport collectif - LA TPÉCN AVAIT VU JUSTE : LA MOBILITÉ, PRIORITÉ ABSOLUE DES CITOYENS DE TERREBONNE

TERREBONNE, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Dès l'automne dernier, la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) avait insisté sur l'urgence d'agir pour améliorer le transport collectif. À l'heure où les électeurs de Terrebonne s'apprêtent à choisir leur prochain représentant, la TPÉCN ne s'étonne aucunement des résultats du sondage Léger, commandés par Alliance Transit, qui confirment ce qu'elle défend depuis des mois : la mobilité est l'enjeu numéro un de cette élection partielle.

« L'enjeu du transport collectif est central. Ce sondage vient confirmer ce que nous disons depuis des mois : les citoyens de la couronne Nord, et spécialement ceux de Terrebonne, veulent que leurs élus agissent ensemble pour faire avancer le dossier. Le TPÉCN est prête à travailler avec la personne qui sera choisie par les électeurs de Terrebonne pour faire avancer ce dossier à Québec », affirme Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

La TPÉCN en profite pour demander aux candidats à l'élection partielle de Terrebonne de se prononcer clairement sur leurs engagements en matière de mobilité. Le sondage Léger est sans équivoque : 80 % des citoyens de la région métropolitaine de Montréal exigent une augmentation de l'offre de transport collectif d'au moins 5 % par an.

L'Agenda mobilité couronne Nord présenté le 26 novembre dernier devrait constituer une source d'inspiration pour les candidats à l'élection partielle dans Terrebonne. Il propose trois chantiers pour adresser les enjeux de transports en commun sur le territoire :

La bonification de l'offre de services en transport collectif ;



L'équité et la prévisibilité dans le financement et



Les modifications à la gouvernance des transports en commun.

En s'inspirant des propositions de la TPÉCN, ils peuvent démontrer qu'ils sont prêts à collaborer pour bâtir un transport collectif à la hauteur des besoins de la population et des défis économiques à venir.

La TPÉCN en action

Depuis plusieurs mois, la TPÉCN est en action pour faire avancer ce dossier crucial. Dès l'été dernier, elle a porté ce message lors du caucus pré-sessionnel de la CAQ à Rimouski. Elle s'est aussi rendue à Québec en début de session parlementaire pour porter la voix de citoyens de la couronne Nord et démontrer que la mobilité est un enjeu qui transcende les lignes partisanes. Ce travail a mené à un dialogue structuré avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, avec qui des rencontres régulières ont été mises en place pour avancer concrètement.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN)

Pour information : Yves Phaneuf, Coordonnateur TPÉCN, 438 520-3602, [email protected]