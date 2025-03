DÉBAT SUR LA MOBILITÉ À TERREBONNE : UNE OCCASION MANQUÉE POUR LE PQ ET LA CAQ

TERREBONNE, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Hier étaient rassemblés les candidats du Parti Libéral du Québec (PLQ), de Québec Solidaire (QS), du Parti conservateur du Québec (PCQ) et de Climat Québec pour débattre de mobilité lors d'un débat organisé par la Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN), dans le cadre de l'élection partielle à Terrebonne. La TPÉCN regrette l'absence des candidats de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et du Parti Québécois (PQ) qui n'ont pas voulu faire valoir leur position, malgré le fait qu'ils affirment tous les deux que le transport en commun est l'une de leurs priorités.

Les thèmes principaux du débat étaient calqués sur les priorités de l'Agenda mobilité couronne Nord, document rendu public en novembre dernier. Les candidats ont donc pu débattre de l'offre de transport en commun à Terrebonne, ainsi que de leur gouvernance et de leur financement. Le débat a suscité de nombreuses discussions animées pendant lesquelles les candidats ont pu présenter leurs priorités pour la région.

« Nous voulons d'abord remercier les candidats qui se sont prêtés au jeu et qui ont pu éclairer les citoyens sur leur vision de la mobilité dans Terrebonne. Il est plus que regrettable que le PQ et la CAQ aient choisi de ne pas prendre part à cette discussion compte tenu de l'importance de l'enjeu pour les citoyens de la région. Est-ce que nous devons conclure que la mobilité n'est finalement pas une de leur priorité ? », s'est questionné Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

Il est possible de rattraper le débat sur la page YouTube de la TPÉCN.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

